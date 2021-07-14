Kovid-19'a yakalanan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'nin sağlık durumu iyi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin (80) sağlık durumunun iyi olduğu ancak hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Tunus Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı'nın İletişimden Sorumlu Yardımcısı Mahir Mezyub, koronavirüse yakalanan Gannuşi'nin durumunun iyi olduğunu ve hastalığının hafif semptomlarla seyrettiğini belirtti.

Gannuşi'nin ikinci doz koronavirüs aşısını nisan ayında yaptırdığı bilgisini paylaşan Mezyub, Meclis Başkanı'nın doktor tavsiyesi doğrultusunda "tedbiren hastanede kalmaya devam ettiğini" aktardı.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin dün koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Bakanlığın yayımladığı en son verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 16 bin 494 kişi hayatını kaybetti, 501 bin 923 kişi enfekte oldu, 400 bin 378 kişi de iyileşti.