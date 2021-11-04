Kovid-19'a yakalandığını yol kontrolünde öğrenen kişi hastanede gözetim altına alındı - Son Dakika

Öte yandan Volkan A'nın otobüse yol üzerinden bindiğinin tespit edilmesi üzerine seyahat firmasına cezai işlem uygulandı.

Bunun üzerine otobüsten indirilen Volkan A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek Kovid-19 servisinde gözetim altına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde PCR testi verdikten sonra İstanbul'a gitmek üzere otobüse binen yolculardan Volkan A'nın HES kodu sorgusunda testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında otobüsü durdurarak yolculara Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yaptı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdıktan sonra İstanbul'a otobüsle seyahat eden kişi, test sonucunun yol kontrolünde pozitif çıktığının anlaşılması üzerine otobüsten indirilerek, hastanede gözetim altına alındı.

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