Kovid-19'a yenik düşen İller Bankası Konya Bölge Müdürü Demirci, Ereğli'de defnedildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden İller Bankası Konya Bölge Müdürü Yüksel Demirci, Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Demirci, dün vefat etti.

Demirci'nin cenazesi bugün öğle vakti Ereğli Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Demirci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve siyasi parti temsilcileri katıldı.