Kovid-19'a yenik düşen Mahkeme Başkanı'na Erzurum Adliyesinde hüzünlü veda - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 yaşında vefat eden Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan için adliye önünde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi cenaze aracından polis mangasınca alınan Demirhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, adliye avlusuna getirildi. Burada Demirhan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, törende yaptığı konuşmada, Ümit Demirhan'ı genç yaşta sonsuzluğa uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Dünyadaki tek gerçeğin ölüm olduğunu ifade eden Tuncel, şöyle konuştu:

"Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bizim yapmamız gereken, dünyada iyilik yapmak, iyi insan olmak, insanlığa, vatana ve millete hizmet etmektir. Amacımız, vatana millete hizmet olmalı. Eğer yargı mensubuysanız, yapmanız gereken bir şey daha var. O da adil olmak, adaletle hükmetmektir. Cuma hutbelerinde de bahsedildiği gibi adalet ve iyilik aynı zamanda ilahi bir emirdir. Bize düşen en iyi şekilde bunu yerine getirmektir. Biz Ümit başkanımızın iyi bir insan ve iyilikler yaptığına, aynı zamanda adaletli bir hakim olduğuna şahitlik ederiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Demirhan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

Törene, Vali Okay Memiş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Baro Başkanı Talat Göğebakan, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, adliye çalışanları ve Demirhan'ın yakınları katıldı.