Kovid-19 Afrika'da eğitimde eşitsizliği arttırdı - Son Dakika

Kovid-19 Afrika'da eğitimde eşitsizliği arttırdı

Afrika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi ya da online eğitim yapılması yoksulluk içindeki milyonlarca çocuğun eğitimden mahrum kalmasına ve eğitimdeki eşitsizliğin artmasına neden oluyor.

Afrika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi ya da online eğitim yapılması yoksulluk içindeki milyonlarca çocuğun eğitimden mahrum kalmasına ve eğitimdeki eşitsizliğin artmasına neden oluyor.

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Tek Güney Afrika Hareketi Sözcüsü Dipolelo Moime, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu durum eğitimin kalitesi ve eğitime ulaşımda eşitsizliği derinleştiriyor. Yüksek gelirli aileler pahalı okullarda çocuklarının çevrim içi eğitim almalarını sağlarken, düşük gelirdeki aileler bu imkanı çocuklarına veremiyor." dedi.

Bazı Afrika ülkelerinde devlet destekli online eğitim verilse de elektrik ve internet gibi altyapı yetersizlikleri nedeniyle de birçok çocuk çevrim içi eğitim alamıyor.

Ülkesindeki okulların Kovid-19 salgını şartlarına uygunluk durumuna göre kapalı ya da açık kalacağını ifade eden Moime, "Ekonomik şartları ve altyapısı yetersiz olan okullar kapalı kalmaya devam edecek ancak ekonomik şartları uygun olan okullar yeniden açılıyor." diye konuştu.

Ugandalı eğitimci Dr. Mary Goretti ise Kovid-19 nedeniyle eğitim sorununun sağlıktan daha acil bir durum haline geldiğini savundu.

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk Sahra Altı Afrika'da bulunuyor

Save The Children'a göre, Kovid-19 sonrası süreç küresel anlamda en büyük eğitim krizinin yaşandığı süreç oldu. Bundan en fazla etkilenen bölge de Sahra Altı Afrika.

Dünya genelinde 6-14 yaşlarındaki okula gidemeyen çocukların yüzde 56'sı Sahra Altı Afrika ülkelerinde bulunuyor. Bölge, dünyada en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu bölge olarak kabul ediliyor.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'i de internet ya da elektriğe erişimde zorluk yaşıyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 Afrika'da eğitimde eşitsizliği arttırdı - Son Dakika
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