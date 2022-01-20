Kovid-19 ağız ve diş sağlığını da etkiledi: En çok şikayet ise 'diş sıkma? - Son Dakika

Pandemide Koronavirüs nedeniyle ağız ve diş problemlerinin de arttığını belirten Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı Dr. Rukiye Parlak, ağır enfeksiyonlu virüslerdeki ilk belirtilerin genellikle ağızda başladığını söyledi. Dr. Parlak, 'Eğer koronavirüse yakalandıysanız ağız ve diş sağlığınızın bozulması beklenebilir. Bu dönemde en sık görünen şikayet ise diş sıkmanın artması' diye konuştu.

Pandemide insanlar birçok yönde olumsuz etkilendiği gibi ağız ve diş sağlığında da bu etkileri yaşadı. Bu dönemde, ağız ve diş problemlerinde oldukça artış olduğuna değinen Pendik Emsey Hastanesi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı olan Dr. Rukiye Parlak, genel olarak bedende başlayan ağır enfeksiyonların ilk belirtilerinin ağızda başladığını söyledi. Bunun normalde dikkat çekmediğini ifade eden Dr. Parlak, Kovid-19 vaka sayısınının fazlalığı sebebiyle ağızda görülen enfeksiyon oranının da fark edilir hale geldiğini söyledi. Sorunun çoğunlukla diş eti kanamasıyla başladığına dikkat çeken Dr. Parlak, ağızdaki enfeksiyonun ilerlememesi için tedavinin önemini vurguladı.

BESLENME BOZULDUĞUNDAN DİRENÇ AZALIYOR

Enfeksiyonların boğazdaki lenf bezlerini etkilediğini söyleyen Dr. Parlak, "Bu etkiyle diş ve diş eti bölgesinde kanama ve ödem oluşabilir, enfeksiyonlu bir diş varsa yüzde şişme olabilir. Bu gibi durumlarda hastalarda ağrı başlar. Kanamadan dolayı ağız tadı bozuluyor. Beslenme bozuluyor, insanlar yemekten kaçıyor. Böyle olunca da vücudun beslenmeye en çok ihtiyacı olduğu zamanda bünye zayıf düşüyor. Direnç azalıyor. Bu defa da vücut zaten bir enfeksiyonla mücadele ederken ağız ve diş problemleri yüzünden başka bir enfeksiyonla da mücadele etmek zorunda kalıyor? dedi.

KOVİD İLE VAR OLAN KEMİK ERİMESİ DAHA DA ARTABİLİR

Kovid-19 olan hastalarda var olan kemik erimesinin daha da ilerleyebileceğine değinen Dr. Parlak, 'Diş etinde oluşan ödem ve kanama varsa tuzlu suyla gargara yapılarak engel olunabilir. Ancak çok fazla diş taşınız varsa ve Kovid olduysanız bağışıklık düşüyor. Bu defa ağızda çok fazla reaksiyon gerçekleşiyor. Şiddetli sancı, soğuk sıcak hassasiyeti, diş etlerinde konuşurken dahi kanama, kemik kaybının hızlanması ve sonuçta diş sallanması gibi problemler olabiliyor' diye konuştu.

NELER YAPILMALI?

Ağız ve diş sağlığının korunması için öncelikle ağızda diş taşı biriktirilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Parlak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Diş taşının fazla olması dişleri kaybetmeye neden olabilir. Kovid-19 varken böyle bir duruma açık kapı bırakmayalım. Bu tarz bir şey yaşadıktan sonra diş hekimine gelerek diş taşlarımızı temizletmek, o noktada bize yardımcı olabilecek ağız gargaraları, hijyeni daha iyi sağlayabilecek yöntemlerle vücudumuzu desteklemek önemli. Genel olarak eğer sadece diş etleriyle ilgili problem varsa diş taşı temizliği yaparak, dişlerde daha öncesinden gelen bir enfeksiyon varsa o enfeksiyon kaynağına müdahale edilebilir. Bazen duruma göre kanal tedavisi de gerekebilir.?

PANDEMİDE EN SIK KARŞILAŞILAN VAKALAR

Tam kapanma dönemi sonrasında da en çok artan vakaların dış sıkma ve gıcırdatma olduğunu vurgulayan Dr. Parlak, 'Özellikle çalışan ve evde kalan bayanlarda görüldü. Çünkü artan iş yükünden ağır strese girdiler. Evde bulunmanın dezavantajlarından biri de insanların dişlerini fırçalamayı ihmal etmesi oldu. Çay ve kahve tüketimi de artınca ağızda diş taşı ve çürük oluşan hasta sayısı arttı' diyerek sözlerini noktaladı.