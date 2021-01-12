Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor - Son Dakika

Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

12.01.2021 11:13
Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor, System.String[]

Eskişehir ve Ankara'da görevli Kulak Burun Boğaz uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yol açan viral enfeksiyonun, dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu belirlendi.

Eskişehir ve Ankara'da görevli Kulak Burun Boğaz uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yol açan viral enfeksiyonun, dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu belirlendi.

Kovid-19'un ağız ve burun yoluyla bulaşmasından yola çıkan Eskişehir Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet Hastanesinden Dr. Handan Koyuncu ile Ankara'daki bir özel hastanede görevli Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın tarafından çalışma başlatıldı.

"Kovid-19 Pozitif Hastalarda Ağız Lezyonu" adlı çalışma, yaş ortalaması 49 olan 49'u erkek, 25'i kadın 74 koronavirüs hastası üzerinde yürütüldü.

Bu kişilerden 23'ünün dillerinde, 20'sinin yanaklarında, 11'inin diş etlerinde, 4'ünün ise damaklarında "aft, eritem ve liken" gibi yaralara rastlandı. Diğer 16 hastada ise ağız lezyonu görülmedi.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası A sınıfı hakemli Amerikan "Otolarengoloji (American Journal of Otolaryngology)" dergisinde yayımlandı.

"Hastalığın ağızda bir iz bırakabileceğinden yola çıktık"

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsünün ağız ve burun bölgesinden vücuda girdiğini anımsatarak, branşları gereği kulak, burun ve boğaz bölgesine yoğunlaştıkları bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kovid-19'un hem taşıyıcı hem de enfekte grupta erken dönemde tanınması ve buna yönelik tedaviye başlanmasının önemine değinen Fidan, şöyle devam etti:

"Kovid-19 viral bir hastalık. Viral hastalıkların birçoğunda olduğu gibi bu hastalığın da giriş bölgesi olan ağızda bir iz bırakabileceğinden yola çıktık. Kan ve sürüntü değerlerinde mutlaka Kovid-19 pozitif teşhisi konulan 70'den fazla hastayı değerlendirdiğimiz bu çalışmada, söz konusu kişilerin yarısından fazlasında ağız bölgesinde lezyonların bulunduğunu görüntüledik. Hastaların ağız bölgesinde 'aft' ve 'liken' dediğimiz farklı bulgular vardı. Bunların neticesinde hastaların asemptomatik yani farklı herhangi bir bulgusu olmadan da bu hastalıkla ilintisi olabileceğini gösterdik."

Fidan, önceki farklı yayınlarda hastaların sadece koku ya da tat almama gibi problemlerinin sonucu Kovid-19 pozitif teşhisi konulduğunu gördüklerini dile getirerek, Kovid-19 ile ilgili bilgilerinin henüz yeni olduğunu aktardı.

Ağız lezyonlarına ilişkin de Kovid-19 hastalığından şüphelenilmesi gereken vakalar olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pozitif teşhisi konulmasına neden olan yaraların, ağız içinde özellikle yanak, damak ve dil bölgesinde daha fazla olduğunu gördük. Çalışmamızdaki Kovid-19 hastalarının yüzde 78'inde oral lezyona rastlandığını tespit ettik. Beyazımsı, kısmen kenarlarında kırmızımsı röfleler oluşturan yaralar şeklinde gözlemledik. Bu yaraları görmek Kovid-19 teşhisini yüzde 100 koydurmuyor ama şüphelenmemiz gerekiyor. Bu yaraların, Kulak Burun Boğaz Kliniği hekimleri tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişilerde Kovid-19 testlerinin yapılması ve ayrıca tanıya gidilmesi gerekiyor."

Eskişehir, Okan Akın, Ankara, Erkek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar         
11:15
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı         
10:11
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Polisin Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti         
09:15
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei