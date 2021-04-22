Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar - Son Dakika

Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar

22.04.2021 09:14
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar, System.String[]

19 salgının yayılmasıyla ahşap evlere olan ilginin artmasıyla birlikte talebe yetişemeyince 2 bin 500 m2 kapalı alanda gerçekleştirdikleri üretimi 6 bin m2 yeni bir fabrika daha kurarak, üretim kapasitesini genişletiyor.

19 salgının yayılmasıyla ahşap evlere olan ilginin artmasıyla birlikte talebe yetişemeyince 2 bin 500 m2 kapalı alanda gerçekleştirdikleri üretimi 6 bin m2 yeni bir fabrika daha kurarak, üretim kapasitesini genişletiyor.

Dünyayı etkisi altına korona virüsü salgını, doğada kalabalıktan uzak yaşam geçirmek isteyenlerin sayısını oldukça arttırdı. Doğal ve kalabalıktan uzak yaşam isteyen vatandaşlar doğal olmayan prefabrik evler yerine tamamen doğal olan ve içerisinde çivi, kimyasal ve ahşap harici madde bulunmayan ağaç evleri tercih etmeye başladı. Havza OSB'de 'ahşap ev' imalatı yapmaya başlayan bir fabrika, AR-GE çalışmasını tamamlayarak ilk ahşap evi üretti. Seri üretime başlayan fabrika artan talebe yetişemeyince 2 bin 500 m2 kapalı alanda gerçekleştirdikleri üretimi 6 bin m2 yeni bir fabrika daha kurarak, üretim kapasitesini genişletme kararı aldı.

"Çivisiz, vidasız ve ilaçsız monte edilebilen ahşap ev üretiyoruz"

Ahşap evlerde ağaç harici başka hiçbir materyalin kullanılmadığına ve monte yöntemiyle evlerin kurulduğuna dikkat çeken ahşap ev imalatı fabrikası ortaklarından Orhan Memiş, "2 yıldır ahşap ev için AR-GE çalışması sürdürüyorduk. Zaten ahşap, çok doğal ve sağlıklı bir yapı. İnsan yaşamı için içerisinde hiçbir zararlı madde bulunmayan ve son derece iyi izolasyonlu yapı modelidir. Daha da önemlisi bu model insanların kendi başlarına evlerini kurabilecekleri dizaynda tasarlandı. AR-GE çalışması bitti. Fabrika içinde de büyük bir ahşap evimiz mevcut. İlk evimizi yaptıktan sonra seri imalata başladık. Havza OSB'de yatırımcılara sağlanan imkanları da gördükten sonra buraya yeni bir yatırım daha yapıp, daha kapsamlı, daha seri ahşap ev üretimine geçmeyi planlıyoruz. Yani günde 130 m2 bir evin tüm elemanlarını üretip, kullanıcıya hazır ürün olarak sunmayı hedefliyoruz. Ahşap ev içerisinde kurşun ve solvent bulunmayan su bazlı boyalarla her şeyi bitmiş, tamamlanmış, her insansın kendisi montajını yapabileceği halde hazırlıyoruz. Çivisiz, vidasız, herhangi bir yapıştırıcı ilaç kullanmadan monte edilip, demonte edilebilen bir yapı modeli ürettik. İzolasyonu, içerisinde 12 cm boşluk içinde bulunan yeri tamamen kendi talaşı ile doldurup, 21 cm kalınlığında duvarlar oluşturup, ısı yalıtımında ve enerji tasarrufunda da son derece mükemmel sonuçlar elde ettiğimiz bir yapı modeline ulaştık" dedi.

"Ahşap evin m2 arası 2,5 bin TL ile 3 bin TL civarında"

Yaptıkları ahşap evlerin fiyatından da bahseden Orhan Memiş, "Ahşap evi, hazır bir briket olarak düşünün. Bunu ne kadar çok çoğaltırsanız o kadar büyük bir ev sahibi olursunuz, ne kadar azaltırsanız o kadar küçük bir model elde edersiniz. Bizim kendi projelerimiz içerisinde bir tanesi mobil olmak üzere 30 m2, diğerleri 50, 70, 100 m2 ve bunların her birinin ikişer katlı olanı var. Bunlar hazır tip modeller. Yani hiçbir şeyle ilgilenmek istemeyen müşteriler için üretilen 5 modelimiz var. Onlar hangisini tercih ederse onu tedarik ediyoruz. Ahşap evlerde hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Seramik, beton ve fayans ile alakalı hiçbir malzeme yok. Havza OSB'nin bize verdiği imkanı değerlendirerek, 6 bin m2 kapalı alanda yeni bir ahşap ev fabrikası yatırımı daha düşünüyoruz. Biz keresteyi hazır almadan, ağacı-ahşabı yerinde bulup, tamamen işleyerek, ağacın diğer ürünlerinden de yararlanarak, elektrik, su yol ve benzeri her türlü ihtiyacımızı OSB Genel Müdürlüğü'nden karşılayarak üretim yapıyoruz. Şu anda 1. yatırımımızı bitirdik, inşallah ahşapla ilgili yeni yatırıma yöneldik. Ahşap ev, tüm yapı modellerinden daha uyguna geliyor. Rakam olarak m2 arası 2,5 bin ile 3 bin TL civarında. Aradaki 500 TL'lik fark, evin içinde seçilecek mutfak, kapı ve diğer ekstralardan kaynaklanıyor" diye konuştu.

"2,5 m2 kapalı üretim alanına 6 bin m2 daha ekleyip, üretimi artıracağız"

Artan talep sonrası 6 bin m2'lik yeni bir fabrika daha kuracaklarının altını çizen Memiş, şunları söyledi:

"Biz aslında yurt içi için ahşap ev üretimini düşünmüştük. Ülkemizden ciddi talep vardı. Şu anda yurt dışından da ciddi siparişler almaya başladık. Bugün Macaristan'dan sipariş aldık. Gürcistan'dan da siparişler alıyoruz. Kanada'da bir firma da bizden yüklü miktarda ahşap ev istiyor. AR-GE sonlanması için hepsinden zaman istemiştik. Şu anda da AR-GE sonlandı. Yakın zamanda ihracata başlıyoruz. İmalatta toplam 60 kişi çalışacak. Şu anda 32 kişi ahşap ev yapımıyla uğraşıyor. Şu anda toplam 2,5 bin m2 kapalı alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Buna bir 6 bin m2 daha ekleyip, üretimi arttıracağız." - SAMSUN

Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar

Araştırma Geliştirme, Fabrika, Havza, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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