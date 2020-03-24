"Kovid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kovid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı' önerisi - Son Dakika

"Kovid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı" önerisi

15 dakika önce

Çocuk Vakfı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yaygın ve sargın eğitim çerçevesinde "Tu¨rkiye Kovid-19 Aile ve C¸ocuk Sosyal Ku¨ltu¨rel Programı ve Acil Eylem Planı" hazırlanması önerisinde bulundu.

Çocuk Vakfı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yaygın ve sargın eğitim çerçevesinde "Tu¨rkiye Kovid-19 Aile ve C¸ocuk Sosyal Ku¨ltu¨rel Programı ve Acil Eylem Planı" hazırlanması önerisinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, du¨nyanın 105 gu¨n ic¸inde Kovid-19 salgınıyla kus¸atıldığı, salgın nedeniyle insanların, u¨lkelerin ve devletlerin gu¨vende olmadıkları gibi belirsiz bir gelecek kaygısının da hayata egemen olduğu anlatıldı.

Bu nedenle Türkiye'nin ve du¨nyanın umudunu c¸ogˆaltacak savunma hatları gelis¸tirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Tu¨rkiye'de bugu¨ne kadar Kovid-19 ic¸in agˆırlıklı olarak yetis¸kinlere yo¨nelik korunma ve tedavi amac¸lı bir dil ve so¨ylem gelis¸tirildiği aktarıldı.

Kovid-19 ile ortaya c¸ıkan sonuc¸lara go¨re, o¨zellikle 0-9 yas¸ grubu zarar go¨rmedigˆi gerekc¸esiyle c¸ocuklar ic¸in korunma ve algıya yo¨nelik bir dil ve so¨ylem ac¸ıgˆının ortaya c¸ıktığı belirtilen açıklamada, "Tu¨rkiye'de 0-17 yas¸ grubunda 25 milyona yaklas¸an c¸ocuk nu¨fusun 18,5 milyonunun o¨rgu¨n egˆitime devam ettigˆi dikkate alınarak, o¨rgu¨n egˆitim tatil su¨resi kritik es¸igˆi gec¸inceye kadar uzatılmalıdır. Bu su¨re ic¸inde uzaktan o¨gˆretime eris¸emeyen o¨gˆrencilerin durumu ve bu modelin is¸levi de go¨zden gec¸irilmelidir." denildi.

Açıklamada, içinde bulunulan bu durumun her yaştan insan ve kurumlar için öğretici olmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, görsel okuryazarlık ve yazı kültürüne dayalı örgün, yaygın ve sargın okuma kültürü programının ne kadar önemli bir kültür ve eğitim odağı olduğunun bir kez daha anlaşıldığının altı çizildi.

Kovid-19 konusunda o¨ncelikle c¸ocuk yas¸ gruplarının algısına yo¨nelik rehber, medya ve sosyal medya duyuruları hazırlanarak c¸ocukların kaygılarının derinles¸mesinin o¨nlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sagˆlık Bakanlıgˆı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları dogˆrultusunda yaygın ve sargın egˆitim c¸erc¸evesinde; Kovid-19 Aile ve C¸ocuk Sosyal Ku¨ltu¨rel Programı ve Acil Eylem Planı bir an o¨nce hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. So¨z konusu program ic¸in Sagˆlık Bakanlıgˆı, Milli Egˆitim Bakanlıgˆı, Aile, C¸alıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgˆı, Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı, üniversite ve uzman STK is¸ birligˆi anlayıs¸ı gelis¸tirilmelidir. Bu programın hazırlanmasında; aile danıs¸manı, aile hekimi, c¸ocuk hekimi, c¸ocuk ve genc¸ psikiyatristi, geriatrist, pedagog, pediatrist, c¸ocuk gelis¸imci, psikolog, c¸ocuk hakları uzmanı, c¸ocuk ku¨ltu¨ru¨ ve sanatı uzmanı, c¸ocuk ve ilk genc¸lik edebiyatc¸ısı, c¸ocuk ku¨tu¨phanecisi, mu¨zisyen, tiyatrocu, sinemacı, oyun terapisti ve sosyal hizmet uzmanlarının destegˆi sagˆlanmalıdır."

Tu¨rkiye'nin, Kovid-19 su¨recini insana yo¨nelik kriz yo¨ntemiyle ve o¨zellikle gu¨c¸ kos¸ullardaki grupların sosyal ve ekonomik yo¨nden desteklenmesiyle as¸abileceğine işaret edilen açıklamada, bu yo¨nde atılan her adımın sosyal ve toplumsal psikolojinin normalles¸mesine de katkı sagˆlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ic¸inde bulunulan su¨recin asıl kahramanları olan hekimler, sagˆlık c¸alıs¸anları ve sagˆlık yo¨netimi kutlandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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