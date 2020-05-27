Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir - Son Dakika

Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Koronavirüs (Kovid-19) pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum.

Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Koronavirüs (Kovid-19) pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, emzirilmeyen bebeklerde, en az 4 ay yalnız anne sütü ile beslenen bebeklere oranla zatürre nedeniyle hastaneye yatma riski yaklaşık 4 kat fazla olduğunu belirtti.

Karabayır, "Ayrıca solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere enfeksiyonların sıklığı ve şiddeti artıyor. Büyüme, gelişme ve bağışıklık sistemleri için tüm hijyen kuralları sağlanarak koronavirüs pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüse yakalanan annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeye devam etmesi gerektiğini belirten Karabayır, "Yapılan çalışmalarda amniyotik sıvı, anne sütü, kordon kanı veya yenidoğan faringeal sürüntü örneklerinde virüs saptanmamış. Koronavirüsün emzirme yoluyla bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Anne sütünün faydalarından bahseden Karabayır, şunları kaydetti:

"Yenidoğan gereksinimlerine göre düzenlenebilen eşsiz besleyici özelliği yanı sıra anne sütü, bebeği çeşitli enfeksiyonlardan koruyan biyoaktif maddeler, büyüme ve gelişmeyi etkileyen hormon ve büyüme faktörleri, immün sistemi düzenleyen faktörler ve antiienflamatuar maddeler içeriyor. Bu nedenle anne sütü ile beslenen bebeklerde kulak iltihabı, zatürre, ishal başta olmak üzere enfeksiyonlar nadir görülür. Oysa, anne ve bebeğin doğumdan hemen sonra ayrılması bebeği yaşamın ilk yılında koronavirüs dahil olmak üzere ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi koronavirüs pozitif ya da şüphesi olan annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmeleri gerekiyor. Anneler bebeğine dokunmadan önce ellerini 20 saniye sabun ve suyla yıkamalı veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanmalı. Anne bebeği beslerken tıbbi maske takmalı. Maske kullanırken, maskeler nemlenince değiştirilmeli, kullanılmış maskeler hemen atılmalı, maskeler yeniden kullanılmamalı, maskenin önüne dokunulmamalı ve arkasından çözülmeli. Mendil içerisine hapşırılmalı veya öksürülmeli, mendil kullandıktan sonra hemen atılmalı ve sabun ve su ile eller 20 saniye süresince yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmaya özen göstermeli. Ayrıca yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Annenin maskesi yoksa bile emzirmeye devam edebilir."

Emzirme ile artan oksitosin hormonunun, annenin ruhsal durumunda olumlu etki yaratarak anneyi depresyondan koruduğu bilgisini veren Karabayır, "Annenin bebeğinden ayrılmasının hem anne hem de bebekte yaratacağı stresin SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş anne ve bebekte hastalık seyrini daha da kötüleştirebileceği unutulmamalıdır. Anne sütü ile beslenmenin tüm bu üstün yararları nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü de salgınlar gibi olağanüstü durumlar sırasında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesini destekliyor." ifadelerini kullandı.

"Bebekleri emzirme mümkün değilse sağılmış anne sütü ile beslenmesi gerekir"

Karabayır, emzirmenin mümkün olmadığı durumlarda bebeklerin sağılmış anne sütü ile beslenmesi gerektiğini belirtti.

Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne sütünün sağılması için makine şart değil. Anneye öncelikle elle sağma öğretilmeli. Pompa kullanılacaksa, anneye özel olmalı. Anne ve anneye yardım eden diğer yetişkinler, sağımdan ve pompa ile biberon parçalarına dokunmadan önce ellerini yıkamalı ve her kullanımdan sonra pompanın temizliği yapılmalı. Sağım öncesi memenin temizlenmesi veya biberon ya da süt poşetlerinin dış yüzeylerinin temizlenmesine gerek yok. Emzirmenin, annede Kovid-19 klinik seyrini olumsuz etkilediğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor. Eğer Kovid-19 kesin ya da şüphesi olan anne meme üzerine öksürdü ise, nazikçe sabun ve ılık su ile en az 20 saniye beslenmeden önce memeyi yıkaması gerekiyor. Her emzirmeden önce veya sütünü sağmadan önce memeyi yıkaması gerekmiyor. Sağılan anne sütü, tercihen anne tarafından, değilse hastalık belirtisi olmayan yetişkin tarafından ve temiz bir fincan ve/veya kaşık kullanılarak, ellerini yıkadıktan sonra bebeğe verilmeli. Kesin ya da olası Kovid-19 tanılı bir anne, kendini yeterince iyi hissettiğinde, tanıdan sonra belirli bir süre beklemeksizin emzirmeye başlayabilir."

Kovid-19'lu anneler için anne-bebek teması ve emzirmeye ilişkin kararların sağlık ekibi ile birlikte anne ve aile tarafından alınması gerektiğini belirten Karabayır, "Sağlık personeli anne-bebek çiftini anne sütü verme konusunda desteklenmeli, teşvik etmelidir. Emzirme anne ve çocuk arasında benzersiz bir ilişki yaratarak hastanede kalış süresini ve pandemi nedeniyle karantina ve stresle bağlantılı olumsuz etkilerini azaltacak, en önemlisi bebeği enfeksiyondan koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir - Son Dakika Ekonomi

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