Kovid-19 arı ürünlerine talebi yüzde 40 artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 arı ürünlerine talebi yüzde 40 artırdı - Son Dakika

Kovid-19 arı ürünlerine talebi yüzde 40 artırdı

6 saat önce

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle arı ürünlerine talebin yüzde 40 arttığını söyledi.

Kovid-19 arı ürünlerine talebi yüzde 40 artırdı, System.String[]

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle arı ürünlerine talebin yüzde 40 arttığını söyledi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 14 arı ürünleri paketleyicisinin bir araya geldiği kuruluş olarak koronavirüs ile mücadeleye destek olmak üzere fiyatlarda indirime gittiklerini belirtti.

Bazı ürünlerde yaşanan astronomik artışın hem ahlaki hem de ticari değerler ile bağdaşmadığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Arı ürünlerine talepte yüzde 40 civarında artış yaşanmaktadır. Özellikle polene olan ilgi çok daha fazla. Her zaman olduğu gibi bizler devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu olağanüstü durumda bizler de elimizden geldiğince bu sürece destek olmak zorundayız. Bu nedenle üyelerimizle yapığımız toplantı sonucunda fiyat artışına gitmeme kararı aldık. Hatta isteyen üyelerimiz kampanya yaparak fiyat indirimine gidebilecek. Ülkemizde yıllık tüketim miktarı bellidir. Onun üzerine çıkacağını tahmin etmiyoruz."

Herkese yetecek miktarda ürünleri bulunduğunu aktaran Yıldız, "Vatandaşlarımızın fazladan alıp depolamasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde de herhangi bir fiyat artışı olmayacaktır. Sevkiyatın aksamaması için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:20 Kaynak: AA

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