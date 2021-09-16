ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasında "sarı"ya dönen Şanlıurfa'da yoğun bakımlar rahatladı - Son Dakika

Kovid-19 aşı haritasında "sarı" kategoriye geçen Şanlıurfa'da aşılama oranının yükselmesiyle, yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüş yaşandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kentteki aşılama oranını artırmak için tüm kamu personelinin, sivil toplum kuruluşları ve sağlık çalışanlarının sahada büyük bir seferberlik içinde olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekiplerin kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına devam ettiğini anlatan Gülüm, aşı haritasında "sarı" kategoriye geçen Şanlıurfa'yı bir an önce "mavi"ye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Gülüm, Kovid-19 aşısını tamamlamış iller ile diğer kentler arasında 7 ila 10 kat arasında vaka farkı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aşı oranımızın çok düşük olduğu zamanlarla şimdiyi kıyasladığımızda, artık yeni yoğun bakım açmıyoruz, yoğun bakımlara yatışlarımızda yüzde 30'a yakın düşüş oldu. Kovid-19 için ayırdığımız yoğun bakımların bir kısmını temiz diye nitelendirdiğimiz diğer hastalar için kullanmaya başladık. Aşı olmak hakikaten bize iyi geliyor, aşı oranlarımız arttıkça günlük gördüğümüz vakalarda da aynı oranlarda düşüş görüyoruz. Ondan dolayı aşı oranlarımızı bir an önce yüzde 85'in üzerine çıkarıp bu baskıdan kurtulmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, özellikle 40 yaş altı gençlerimizden istirhamımız, aşıya ilgi duysunlar, aşıyla ilgili yanlış, bilimsel olmayan duyumlara kulak vermesinler, aşılarını bir an önce olsunlar."

Şanlıurfa'nın nüfusunun büyük kısmının kırsaldakiler ve genç yaştakilerden oluştuğunu belirten Gülüm, 65 ekip ve 150 araçla bu kişilere ulaşmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Gülüm, kent genelinde randevusuz aşı uygulaması yaptıklarını, sabit noktadaki aşılama birimi sayısını da 8'e çıkardıklarını anlatarak, "Özellikle 40 yaş altında aşı sorunumuz var, 40 yaş altındaki vatandaşlarımız aşıya ilgilerini artırırlarsa inşallah 10 ila 15 gün içerisinde maviye dönmek istiyoruz. Maviye dönmek demek, bu artan vaka sayısı baskısından kurtulmak, yeni yoğun bakımlardan kurtulmak demek. İnşallah bir an önce mavi oluruz." dedi.