ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasında son sırada bulunan Şanlıurfa'da 4 dilde aşı ikna çalışması yapılıyor - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadelede, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler 4 dilde yaptıkları çağrılarla bölge halkını aşıya ikna etmeye çalışıyor.

Artan vakalar nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yoğunluğun devam ettiği Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin dört bir yanında oluşturulan aşılama noktalarında çalışma yürütülüyor.

Daha fazla kişiye ulaşmayı hedefleyen ekipler, bu kapsamda oluşturulan mobil ekiplerle de kırsal mahalleri dolaşıyor. Ev ziyaretleri de yapan ekipler, cami minarelerinden ya da kamuya ait araçlardan Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca anonslar yaparak vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunuyor.

Şanlıurfa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Solmaz, AA muhabirine, kentteki aşılama oranını arttırmak adına hem kırsalda hem de şehir merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kırsaldaki çalışmalarda, yaklaşık 300 personelden oluşan 100 ekibin sahaya çıkarak aşılama yaptıklarını anlatan Solmaz, "Aşılama yaptığımız bölgenin kültürüne, diline göre Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca anonslar yaparak aşılama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlıkların desteğiyle muhtarımız önceden bilgilendiriliyor. Anonslar yapılarak vatandaşlar köy meydanında toplanıyor, vatandaşlarımızın ayaklarına gidilerekten aşılanmak istenen kişilerin aşıları yapılıyor. Bunun yanında il merkezinde de vatandaşın yoğun olduğu alanlarda aşılanma çalışmaları devam ediyor. Bizim amacımız Şanlıurfa'yı aşılamada mavi duruma getirmek." dedi.

Mobil ekiplerle sahada aşılama çalışması yapan Doktor Büşra Demirtaş ise Şanlıurfa'daki aşı seferberliği kapsamında en ücra noktaya kadar ulaşarak vatandaşları gönüllülük esasıyla aşıladıklarını anlattı.

Demirtaş, "Amacımız yüzde 100 aşılanmış duruma geçebilmek. Bunun için tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Köylerimize geldik buradaki vatandaşları hem aşı hakkında bilgilendiriyoruz ve aşılarını yapıyoruz hem de Kovid-19'dan korunma yollarını anlatıyoruz." dedi.

Aşı olanlardan çağrı

Kırsal İlhan Mahallesi'nde mobil ekipler tarafından aşılanan Zeliha Çelik de sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Herkes aşısını olsun ki herkes rahata kavuşsun, çocuklar okula gitsin, herkes aşısını yaptırsın ki doya doya gezsin." dedi.

İkinci doz aşısını yaptıran Mehmet Ali İlhan ise herkesi aşı olmaya davet ederek, hastalığın bir an önce bitmesi için herkesin duyarlılık göstererek aşı olmasını istedi.

Gülbahar Coşkun da köylerine kadar gelen sağlık personeline teşekkür ederek, "Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Çünkü okulların açılmasını ve eski hayatımıza dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Mahallesi Muhtarı Mahmut İlhan ise sağlık ekiplerinin ikinci kez mahallelerine geldiğini ve aşılamayı yaptıklarını belirterek, bu hastalığın bitmesi için herkesin aşısını olması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın aşı olan kişilerin sayısının artmasını istediklerini aktaran İlhan, "Devletimiz bu kadar emek veriyor, para harcıyor, aşı getiriyor, gelin aşınızı yapın. Yaparsanız pişman olmazsınız faydası olur, daha sağlıklı ve huzurlu olursunuz, yaşamınız daha güzel olur." ifadelerini kullandı.