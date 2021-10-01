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Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı - Son Dakika

Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı

01.10.2021 11:13
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı, System.String[]

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, hasta sayısının azalması üzerine iş yükü hafifleyen sağlık personeliyle aşı ekipleri takviye edildi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, hasta sayısının azalması üzerine iş yükü hafifleyen sağlık personeliyle aşı ekipleri takviye edildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kentte aşılanma oranın çok düşük olduğu temmuz sonu ve ağustos başında hasta sayısının çok yüksek orana ulaştığını söyledi.

Bu dönemde yeni yoğun bakım servisleri açmak zorunda kaldıklarını anlatan Gülüm, "Aşı oranlarının artmasıyla hasta sayısının düşmeye başladığını gördük. Hasta sayımız son 15 gündür oldukça makul bir sayıya geldi. Hasta sayısı makul seviyeye gelince filyasyon ve hastanelerdeki yoğun bakım yükümüz azaldı, aşı çalışmalarına ilave personel verme imkanımız ortaya çıktı. Son 15 günde aşı çalışmalarında daha yüksek bir sayıyla sahadayız." dedi.

Önceki deneyimlere dayanarak kasım-aralık aylarında yeni bir dalga ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Gülüm, şu anda yapılacak aşılamanın bu dönemde hasta sayısının düşük olmasını sağlayacağını vurguladı.

"Ekiplerimizi yüzde 20 oranında artırmış olacağız"

Gülüm, beklenen yeni dalgada aşılama sayısının değerinin ortaya çıkacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Muhtemel bir dalgada aşılama oranının yüksek olması o dalgayı, pandemiyi daha rahat şekilde atlatmamızı sağlayacak. Biz önceki aşı ekiplerine ilave ekiplerle sahada daha fazla görünür durumdayız, sabit ve mobil noktalarımızı artırdık. Mevcut ekiplerimizi yüzde 20 oranında artırmış olacağız. İnşallah hasta ve yoğun bakım sayımız azaldıkça aşılama ekiplerimizi daha da artıracağız. Biz de idareciler olarak her gün aşı sayısı düşük olan bir köye gidiyoruz. Muhtarımızla bir gün öncesinden görüşerek ekiplerimizle geleceğimizi söylüyoruz. Vatandaşlarımızın gerekli bilgilendirme sonrası aşılarını yapıyoruz."

Önceki haftalarda 65 olan aşı ekibini artırdıklarını kaydeden Gülüm, yeni ilavelerle sayının 80'e ulaşacağını dile getirdi.

"Aşı dışında kalmış herkes bir yoğun bakım hastası adayı"

Gülüm, kentte günlük aşı sayısının şu anda Türkiye ortalamasıyla aynı oranda olduğunu ancak aşılama sayısının önceki aylarda düşük olması nedeniyle kentin son sırada yer aldığını ifade etti.

Özellikle gençlerde aşılanma oranının düşük olduğunu vurgulayan Gülüm, şöyle konuştu:

"Özellikle genç nüfusta aşılama sorununu aşamıyoruz, 40 yaş üstünde oldukça iyi durumdayız ama 40 yaş altında o tereddütler azalmış olmakla beraber maalesef devam ediyor. Aşıya karşı olan direnç azaldı, bilgilendirmeler oldukça, insanlarımıza dokundukça, kafalarındaki bilimsel olmayan tezviratlar, yalan yanlış bilgiler gerçeklerle yer değiştirince insanların aşı olduklarını görüyoruz. Şanlıurfa'da her yerde kişilerin aşıya ulaşmasından ziyade biz her yerde o kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. İlimizde mümkün olduğunca en yüksek sayıyı görmek istiyoruz çünkü aşılanmamış, aşı dışında kalan her insanın bir yoğun bakım adayı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aşı olmamış insanlara aşıyı mümkün olduğu en kısa zamanda yapmak gerektiği bilinci içerisindeyiz. Aşıda en kısa sürede en yüksek sayıya ulaşmak istiyoruz. Yeterli bulmuyoruz, çok daha iyisini yapabiliriz, daha iyi rakamlara ulaşabiliriz."

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı - Son Dakika
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