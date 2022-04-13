Kovid-19 aşı şişesinin içinden sivrisinek çıkması üzerine 764 bin 900 doz Moderna aşısı geri toplatıldı - Son Dakika
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Kovid-19 aşı şişesinin içinden sivrisinek çıkması üzerine 764 bin 900 doz Moderna aşısı geri toplatıldı

13.04.2022 10:33
Kovid-19 aşı şişesinin içinden sivrisinek çıkması üzerine 764 bin 900 doz Moderna aşısı geri toplatıldı

İspanya Kovid-19 aşısının bulunduğu şişenin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplattı.

İspanya Kovid-19 aşısının bulunduğu şişenin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplattı. Yetkililer aşı şişesindeki yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Malaga şehrinde yaşanan olayda Kovid-19 aşısı şişesinde sivrisinek bulunması üzerine aşının bulunduğu tüm parti geri toplatıldı. İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (AEMPS) aşı şişesinde Yabancı cismin tespit edilmesi üzerine aşının ait olduğu partideki tüm dozların toplatılması talimatı verdi.

Endülüs bölgesi sağlık otoriteleri, Malaga şehrindeki bir aşı merkezinde gerçekleşen olayda Kovid-19 aşısı şişesinden çıkan yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

Moderna firması ise olay üzerine açıklama yaparak içinden yabancı cisim çıkan aşının ait olduğu partinin İspanya'nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve Polonya'ya da gönderildiğini belirtirken partideki toplam 764 bin 900 dozluk Kovid-19 aşısının tamamının tedbir amaçlı olarak geri toplandığını bildirdi.

AEMPS tarafından yapılan açıklamada yabancı cisim tespit edilen şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtilirken toplatma işleminin prosedür gereği yapıldığı ifade edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşı şişesinin içinden sivrisinek çıkması üzerine 764 bin 900 doz Moderna aşısı geri toplatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 aşı şişesinin içinden sivrisinek çıkması üzerine 764 bin 900 doz Moderna aşısı geri toplatıldı - Son Dakika
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