Bakan Koca: 1 milyon 200 binden fazla kişi aşı oldu - Son Dakika

Bakan Koca: 1 milyon 200 binden fazla kişi aşı oldu
23.01.2021 22:29
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını ileterek, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
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