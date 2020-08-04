Kovid-19 aşı ve ilaç projelerinde büyük aşama kaydedildi - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarıyla ilgili, "400'e yakın araştırmacımız, 49 kurumumuz, üniversitelerimiz, kamu araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşlarıyla eş zamanlı 10 tanesi tedavi amaçlı ilaç ekseninde, 8'i de aşı projesi gerçekleştirdik." dedi.

Mandal, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı'nın yaptığı çalışmaları inceledi.

Burada gazetecilerin Kovid-19 aşısına ilişkin sorularını yanıtlayan Mandal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel salgında hem tedavi amaçlı hem de kalıcı ilaç ve aşı çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'deki çalışmaların henüz salgın ülkeye ulaşmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinesinde aralık sonunda başladığını anlatan Mandal, dönemi fırsat olarak değerlendirdiklerini, ilgili paydaşlarla çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Martta 18 proje hazırlandığına değinen Mandal, "400'e yakın araştırmacımız, 49 kurumumuz, üniversitelerimiz, kamu araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları ile eş zamanlı 10 tanesi tedavi amaçlı ilaç ekseninde, 8'i de aşı projesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Mandal, ilaç projelerinde dünyada ve Türkiye'de kullanılan ilaçların etken malzemelerini alarak değil, ham maddeleriyle sentez yöntemiyle Türkiye'de üretme yönünde etkin çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Bununla ilgili başarılı çalışmanın haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Mandal, yurt dışında ve Türkiye'de tedavi amaçlı yoğun şekilde kullanılan ilacın 21 ham maddesinden başlayarak 9 farklı aşamada ilaç üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Mandal, "Artık Türkiye, etken malzemeye ihtiyaç olmadan ilaç sürecini yönetebilen bir ülke. Bu tedavide önemli bir aşamadır. Bu başarıda Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, süreci kolaylaştırıcılığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşları paydaşlarımızdır." diye konuştu.

"Aşıda önemli aşamaya geldik"

Gece gündüz 8 aşı projesinde çalıştıklarını anlatan Mandal, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde çalışmalara daha fazla yoğunlaşıldığını kaydetti.

Mandal, 8 farklı grupta ilgili bilim insanları tarafından çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Normal süreçte yıllarca sürebilecek aşı çalışmaları, aylar içinde gerçekleştiriliyor. Bu Türkiye'nin birlik içinde çalıştığının en önemli göstergesi. Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik. Bu aşama nedir? Önce bir tasarım yapıyorsunuz, o tasarımı laboratuvar ortamında ve daha sonra hayvanlarda deniyorsunuz. Buralarda önemli bir aşamadayız. Önce birdi, şu anda iki projemizde önemli aşamaya gelindi. Bundan sonra insan deneylerine geçilecek. İnşallah çok yakın zamanda bu sürece gelmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanınca ilaçta duyurumu yapıldığı gibi aşının da en üst düzey yetkili tarafından kamuoyuyla paylaşılacak."

Savunma sanayindeki başarı aşıda da yakalanacak

Türkiye'nin yerli ve milli üretim noktasında önemli aşamalar kaydettiğinin vurgulayan Mandal, "Dünyada nasıl bir savunma sanayinde kendi kendimize yeter bir ülke olduysak, yerlilikte ve millilikte yüzde 15'lerden yüzde 70'lere geldiysek aynı şekilde aşıda da olabileceğine yürekten inanmalarını istiyorum. Yakın zamanda devletimizin en üst temsil yetkilisiyle bunları duyuruyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de üretilen aşının da sadece ülke insanlarına değil, dünyadaki tüm insanlığa sunulacağını ifade eden Mandal, insanların kendilerine, bilim insanlarına güvenmelerini istedi.