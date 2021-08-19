Üye Girişi
Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki - Son Dakika

Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki

19.08.2021 15:08
Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki, System.String[]

Türkiye'nin en düşük Kovid-19 aşısı yapılan ili konumunda yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranını artırma çalışmaları kapsamında Birecik Kaymakamlığı çekilişle biner liralık hediye çeki kampanyası başlattı.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, yazılı açıklamasında, kaymakamlık öncülüğünde ilçedeki hayırseverlerin de destekleriyle aşıya katılımı artırmaya çalıştıklarını belirtti.

18 KİŞİ SEÇİLECEK

Bu kapsamda 15 günde bir aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle hediyeler dağıtılacağını, ilk hediyenin de çekilişle belirlenecek 18 kişiye bin liralık hediye çeki olacağını duyuran Duman, "Dün ilçemizdeki son 1 yılın en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı. Lütfen aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla ilçemizde aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi." ifadelerini kullanıldı.

EN AZ AŞI YAPILAN İLLERDEN BİRİ

Bu arada Birecik ilçesinin kentteki aşılanma oranı en yüksek olan ikinci ilçe olduğu belirtildi. Şanlıurfa ise Türkiye'nin aşı haritasında 945.161 doz ile en az aşı yapılan illerinden birisi konumunda.

EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 5 İL

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki

Türk Lirası, Şanlıurfa, Türkiye, Birecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar 16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler 15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler
Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu 15:37 Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 15:26 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı 14:25 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor 13:18 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor

Son Dakika Haberleri
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kul yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
15:37 Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi         
16:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü         
16:11
Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor         
15:39
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi         
15:19
İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu         
14:27
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement