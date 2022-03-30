Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor

30.03.2022 11:00
Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 vaka ve vefat sayılarındaki düşüşte temel etkenin aşılama olduğunun altını çizerek, "Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklemiyoruz.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 vaka ve vefat sayılarındaki düşüşte temel etkenin aşılama olduğunun altını çizerek, "Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklemiyoruz." dedi.

Türkiye'de şubat ayında 110 bini aşan, mart başında 60 bin civarında seyreden günlük Kovid-19 vakaları 10 binli rakamlara kadar düştü. Geçen ay 300'ü aşan Kovid-19 kaynaklı günlük vefat sayısı da bu ay 61'e kadar geriledi.

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılamasının aralıksız sürdüğüne işaret ederek, aşı olanların oranı arttıkça vakaların ve hastalığı ağır geçirenlerin sayısının da azaldığını söyledi.

Vakaların azalmasına en fazla katkı sağlayan faktörün aşılama olduğunu vurgulayan Oğuztürk, "Bir diğer faktör de insanların virüse karşı daha bilinçli olması. İnsanlar artık virüsün bulaşma yollarını öğrendiler ve korunmak için uygulamaları gereken bireysel tedbirleri biliyorlar. Artık kapalı ve kalabalık ortamlarda daha tedbirli hareket ediyoruz." dedi.

"Riskli gruptakilerin çoğunluğunun aşılarının tam olması vefatları daha da azalttı"

Oğuztürk, Omicron varyantının en çok kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü kişilerde ağır seyrettiğine işaret ederek, "Vakaların azalmasıyla doğru orantılı olarak vefat sayıları da azaldı. Özellikle kronik hastalar, 65 yaş üstü kişiler gibi riskli gruptakilerin büyük çoğunluğunun aşılarının tam olması vefatların daha da azalmasını sağladı. Zaten kaybettiğimiz hastaların birçoğunun aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Son aşısının üstünden 3 ay geçenler hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmalı"

Kovid-19 vakalarının artmaması ve sosyal hayatın tekrar kısıtlanmaması için hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hiç aşı olmamış kişiler gibi son aşısının üstünden 3 ay geçenlerin de hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırması gerekiyor. Bugün kısıtlamaların kalkmış olmasının, vaka sayılarının düşmesinin en önemli nedeni, insanların aşılarını yaptırmış olmasıdır. Bu yüzden hem mevcut varyanta hem de başka varyantların ortaya çıkma riskine karşı aşılarımızı olmalıyız. Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklemiyoruz. Aşı konusunda rehavete kapılmak ise tekrar sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olabilir."

YORUMLAR
500
İzmir'de kıyılardaki su çekilmesi deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor İzmir'de kıyılardaki su çekilmesi deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Goran Tufegdzic: 'Her teknik adam Türkiye'de çalışmak ister' Goran Tufegdzic: 'Her teknik adam Türkiye'de çalışmak ister' Türk Telekom'un sunduğu hizmetlerle veriler güvenle saklanabiliyor Türk Telekom'un sunduğu hizmetlerle veriler güvenle saklanabiliyor

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye, 112, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 AK Parti'den istifa eden Amine Cansu Kaba, Gelecek Partisi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi!
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement