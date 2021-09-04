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Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta "Rehavete kapılmayın" uyarısı - Son Dakika

Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta "Rehavete kapılmayın" uyarısı

04.09.2021 12:19

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında sarı kategoriden maviye geçen kentte, vatandaşlara tedbirlere uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında sarı kategoriden maviye geçen kentte, vatandaşlara tedbirlere uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

En az bir doz Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi kategoriye geçen Şırnak'ta sağlık ekiplerinin aşılama çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Vali Pehlivan, AA muhabirine, salgınla mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını, kenti daha iyi bir boyuta taşımak istediklerini söyledi.

Özellikle maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine herkesin büyük titizlikle uymasının önemli olduğunu anlatan Pehlivan, salgınla mücadeledeki en önemli unsurun aşı olduğunu, sırası gelen herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

Her noktada aşı ekibi

Aşıda hummalı çalışma neticesinde birinci dozda yüzde 75 aşılama oranıyla mavi kategoriye ulaştıklarını dile getiren Pehlivan, "Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. İlimizde sağlık çalışanlarıyla il, ilçe, köy ve beldelerimizde mobil ekipler kurmak üzere sahada yoğun bir çalışma ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Salgın bitene kadar çalışmalara devam edileceğini belirten Pehlivan, özellikle şehrin işlek caddelerinde aşı noktaları oluşturduklarını bildirdi.

Pehlivan, köy ve ev ziyaretlerine kadar aşı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızda ilk başta tereddütler vardı ama izah ederek ve bunun önemini, kıymetini anlatarak vatandaşlarımızın aşılarını yapması için teşviklerimiz oldu. Yüzde 75'in üzerine çıktık ama süreç hala devam ediyor. Bir yandan birinci dozların devam etmesi, diğer yandan da sırası gelenin ikinci doz aşısını yaptırması lazım. Genç nüfuslu il olduğumuz için gençlerin aşı olmalarını bekliyoruz."

"Velilerin aşı yaptırması virüsün okula taşınmasını engelleyecek"

Okulların 6 Eylül'de açılacağını anımsatan Pehlivan, yüz yüze eğitimin devam etmesi için başta öğretmenler ve Milli Eğitim çalışanları olmak üzere velilerin de hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Velilerin aşılarını yaptırması hem çocuklarına bulaştırma riskini azaltacaktır hem de o yolla virüsün okula taşınmasını engelleyecektir." diyen Pehlivan, "Aşılamada yüzde 75 oranının yakalanması kesinlikle rehavete yol açmamalı. Özellikle toplu bulunan yerlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına hala dikkat etmemiz gerekiyor. 'Aşı yaptık bir şey olmaz.' dememek gerekir." ifadelerini kullandı.

Birinci doz aşıda olduğu gibi ikinci dozda da yüksek oran beklentisinde olduklarını aktaran Pehlivan, mavi kategoriyi korumak için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü bildirdi.

"Duyarlı vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz"

Esnaf Cemal Uğur (40), aşı olmayanların da en kısa sürede aşı yaptırması gerektiğini belirterek, "Hayatımızın normalle dönmesi için tüm duyarlı vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz. Herkes aşı olursa okullar açılır, esnaf ve vatandaşlar olarak normal hayata döneriz." dedi.

Vatandaşlardan İsmet Öztunç ise 2 doz aşısını yaptığını, aşının koronavirüse yakalanma riskini azalttığını dile getirdi. Herkese aşı olması tavsiyesinde bulunan Öztunç, hastalıktan korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu kaydetti.

Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta Rehavete kapılmayın uyarısı
Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta Rehavete kapılmayın uyarısı
Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta Rehavete kapılmayın uyarısı
Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta Rehavete kapılmayın uyarısı
Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta Rehavete kapılmayın uyarısı

Ali Hamza Pehlivan, COVIRAN Bereket, Şırnak, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşılamasında mavi kategoriye geçen Şırnak'ta 'Rehavete kapılmayın' uyarısı - Son Dakika


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