Üye Girişi
Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2) - Son Dakika

Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2)

06.09.2021 10:58

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile hastalığa karşı geliştirilen aşıların erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda hastalığın, sperm sayısı, volümü ve hareketlerinde azalmalara yol açarken, aşının sperm sayısında artış sağladığının tespit edildiğine...

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile hastalığa karşı geliştirilen aşıların erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda hastalığın, sperm sayısı, volümü ve hareketlerinde azalmalara yol açarken, aşının sperm sayısında artış sağladığının tespit edildiğine dikkati çekiyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 görülme oranı kadın ve erkeklerde aynı olsa da yoğun bakımda tedavi oranının erkeklerde daha fazla olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalarda, bu farka yol açan faktörün erkeklik hormonu testosteron olduğunun saptandığını aktaran Kadıoğlu, erkeklerde kadınlara göre 20 kat daha fazla bulunan testosteronun, Kovid-19'un hücre içine girmesi için gereken birtakım enzimlerin düzeyini etkilediğini, testosteron bağlamında bu enzimlerin çok daha fazla ortaya çıktığını ifade etti.

ACE2 reseptörünün akciğer, testis, kalp, mesane ve böbrek gibi bazı organlarda bulunduğunu anlatan Kadıoğlu, özellikle Kovid-19'u orta ve ağır geçiren erkeklerde testisin de etkilendiğini söyledi.

Kadıoğlu, genç erkeklerde testisin etkilenme oranının yaşlılara göre daha fazla olduğuna işaret ederek, "Çünkü ACE2 reseptörü 30 yaşındaki erkeklerde 70 yaşa göre 2 kat daha fazla tespit edilmiş. Bu reseptörlerin testiste fazla olması ve Kovid-19 virüsünün testise yerleşmesi, yani iltihaba yol açmasıyla burada bazı değişiklikler oluyor. Sperm hücrelerinde, testiste, testosteron üreten hücrelerde değişiklik oluyor. Buna bağlı olarak 4 erkekten 1'inin sperm sayısında, volümünde, hareketlerinde azalmalar görülüyor. Aynı zamanda testosteron hormonu düşüyor." bilgisini verdi.

İstanbul Tıp Fakültesince yapılan çalışmada da Kovid-19 geçirenlerde testosteron oranının düşmesinin, ağır geçirenlerde ise testosteron oranının biraz daha düşük tespit edilmesinin müşahede edildiğinden bahseden Kadıoğlu, "Kovid-19'un kendisi erkeklerde sperm sayısında azalmaya ve çocuk olmasında birtakım sorunlara yol açıyor." ifadesini kullandı.

Yapılan araştırmalar, "aşının kısırlığa yol açabileceği" iddialarını yalanlıyor

Kadıoğlu, bazı kişilerin "aşının kısırlığa yol açabileceği" görüşünde olduğunu hatırlatarak, aşı olan erkeklerin üreme sistemi üzerinde yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

"Aşıyla alakalı yapılan birkaç çalışma var. Bunlardan biri ABD'den geliyor. Bu çalışmada 45'e yakın hasta alınıyor. Yarısına BioNTech yarısına Moderna aşısı yapılıyor. Aşıdan önce ve aşıdan 70 gün sonra meni incelemesi yapılıyor. İncelemelerde semen parametrelerinin, sperm sayısının, hareketinin, morfolojisinin arttığı tespit ediliyor. Aşı semen parametrelerini olumsuz etkilemez hatta sperm sayısı düşük erkeklerde sperm sayısının daha da arttığı, normale yaklaştığı tespit edildi. İsrail'de tüp bebek merkezine başvuran erkeklerde de aynı çalışma yapılıyor. Onlarda da semen parametreleri normal ve sperm sayısı düşük erkekler var. Aynı şekilde ABD'deki çalışma orada da konfirme ediliyor. Kovid-19, üreme sistemini ve cinselliği olumsuz etkiliyor. Aşının herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı gibi olumlu olabileceğine dair birtakım işaretler var. Fakat bunların daha ayrıntılı çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor."

Vatandaşların gönül rahatlığıyla aşı olabileceğini ve aşıdan değil, Kovid-19'dan korkulması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Kovid-19'un üreme sağlığına negatif etkisi var. Aşının herhangi bir negatif etkisi yok." şeklinde konuştu.

Aşı yaptıranların sperm parametreleri, sayısı ve hareketliliğinde iyileşmeler gözlendi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek de Kovid-19'un ürolojik sisteme olumsuz etkilerinin bulunduğunu, özellikle sperm parametrelerinde ciddi azalmaya yol açtığını ve testislerde çeşitli hücrelere etki ettiğini anlattı.

Kovid-19'u ağır ve orta şiddette geçirenlerin ürolojik sistemlerinde bu etkinin daha fazla görüldüğünü dile getiren Şimşek, "Virüs hem damarsal yapıyı hem de hastaların psikolojilerini bozarak cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkiliyor. Bunu koruyabilmek için virüs kapmamamız lazım. Bunda da en önemli nokta aşılama." diye konuştu.

Cinsel fonksiyonu olumsuz etkileyen bu unsurların aşı ile ortadan kalktığının altını çizen Şimşek, "Çalışmalarda, aşı yaptıranlarda sperm parametreleri, sayısı ve hareketliliğinde ciddi iyileşmeler görülüyor. 'Acaba aşı cinsel fonksiyonu mu, sperm parametresini mi bozuyor?' korkusu var. Çalışmalarla bu korku ortadan kalkıyor. Vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyorum. Bunu yaparken de hem genel bağışıklığı hem de toplum sağlığını oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sonrasında erkek üreme sağlığının ele alındığı çalışmaların İtalya'da aylık hakemli tıbbi bir yayın olan Journal of Endocrinological Investigation'da bir araya toplandığını aktaran Şimşek, burada yer alan Çin ve ABD'deki araştırmalara işaret etti.

Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Virüsle ilgili Çin'de yapılan bir otopsi çalışmasında, Kovid-19'dan ölen 10 kişinin testisleri üzerinde yapılan incelemede, virüsün sperm üreten hücrelerde ciddi bozulmaya yol açtığı ortaya çıktı. (ABD'de) 'mRNA aşısının erkek üreme sistemi üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi var mı?' diye bir araştırma yapıldı. Yaklaşık 2 ay önce yayımlanan bir makale var. 45 kişiden, önce aşı yapılmadan sperm tahlili elde edilmiş, 1. ve 2. doz aşıları 1 ay arayla yapılmış. 70'inci günde tekrar yapılan tahlilde, aşıdan sonra sperm sayılarında ciddi artış kaydedilmiş. Bu çalışmada 8 kişilik küçük bir grup daha var. Bunların sperm sayıları normal şartlarda da düşükmüş. Aşıdan sonra ise 8 hastanın 7'sinde sperm tahlilleri normale dönmüş. Yani, aşı halk arasında söylenildiği gibi üreme sisteminde bozulmaya değil, bilakis düzelmeye etki ediyor."

Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2)
Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2)
Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2)
Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2)

Tam Gemi Şok Denemeleri, COVIRAN Bereket, Kadıoğlu, Sperm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı 12:19 Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 11:41 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi 11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı 11:17 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 10:34 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı

Son Dakika Haberleri
12:34 ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz
12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
12:05 Başına mermi isabet ederek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
11:35 Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi
11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
11:23 Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi
ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz         
12:35
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor         
11:46
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı         
11:27
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 12:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement