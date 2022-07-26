Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu uyarısı

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Kovid-19'a ilişkin hatırlatma dozu uyarısı yaparak, "Herkes için eğer son yaptıkları aşı üzerinden minimum 3, 4 ay geçmişse bir hatırlatma dozu yapmalarını öneriyoruz." dedi.

AA muhabirine Kovid-19 hasta ve vaka sayısındaki son durum ile TURKOVAC aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Ateş, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarında katlanarak artış gözlemlenmeye başladığına işaret etti.

Ankara Şehir Hastanesinde yaklaşık bir ay öncesinde 50'ye kadar düşen vaka sayısının şu anda 1500'e kadar çıktığını belirten Ateş, bu vakaların yaklaşık yüzde 50'ye yakınının da artık pozitif saptandığını kaydetti.

"Bu da bize bu sayıların daha da artacağını ve bulaşın hızlı bir şekilde yayılacağını gösteriyor." diyen Ateş, bu nedenle aşılamada büyük bir performans gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü aşılama sayıları da enfeksiyon vakaları gibi düşmüştü. Pandeminin en yaygın olduğu dönemlerde günlük 7, 8 bin aşı yaparken, bu aşılama sayıları 100 rakamlarına kadar düşmüştü. Bu son vaka artışıyla birlikte aşılanma sayılarında da ciddi bir artış oldu. Aşılanma oranlarına baktığımızda şu anda BioNTech daha fazla sayıda yapılıyor. Ama artık Türkiye'de, dünyada ve gelişmiş ülkelerde aşılanma çok fazla sayıda yapıldı. Bize gelen vatandaşın büyük bir kısmı 4. ve 5. doz aşılamayı yapan kişiler. Bundan dolayı 'hangi aşıyı yaptıralım?' sorusunu çok fazla alıyoruz. Benim kanaatim daha önce enfeksiyon geçirmiş ve aşılanmış olan kişilerde en güvenli aralıkta kalmakta fayda var. Bu da, 'inaktif aşıları gönül rahatlığıyla yapabiliriz' oluyor. Yani vatandaşlarımız 3. ve 4. dozlarını BioNTech yapabilecekleri gibi bununla birlikte CoronaVac ve TURKOVAC yapabilirler."

"Gönül rahatlığıyla yerli aşımızı yapmalarını öneriyoruz"

Doç. Dr. Ateş, TURKOVAC ile ilgili devam eden çalışmalar olduğunu belirterek, tamamlanan çalışmalara değindi. Ateş, "Totalde 8 bine yakın vatandaşta biz bu aşıyı çalışma düzleminde yaptık. Bu aşımızın diğer bir inaktif aşı olan CoronaVac kadar güvenli olduğu ve etkinlik noktasında ondan daha iyi olduğunu gözlemledik." dedi.

Ateş, Türkiye'de şu anda acil kullanım onayıyla birlikte TURKOVAC aşısının tüm illerde yapıldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Daha önce hiç enfeksiyon geçirmeyen ve herhangi bir aşıyı yapmayan ve çift doz TURKOVAC aşısı yapan yaklaşık 10 bin 200 vatandaşımızı takibe aldık. Bunları 14 gün ile 168 gün arasında takip ettik. Bu süreç içerisinde bu vatandaşlardan sadece 93'ünün enfeksiyona yakalandığını resmi olarak tespit ettik ve bunların içerisinden ise bir vatandaşımızın hastaneye yattığı ve akabinde taburcu olduğunu gözlemledik. Bu sonuç bize şunu gösteriyor TURKOVAC aşısı aslında Kovid-19 enfeksiyonunda etkili bir aşı. Ondan dolayı biz vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla güvenli ve etkili olan yerli aşımızı da yapmalarını öneriyoruz."

İhsan Ateş aşıların tercih edilme oranına ilişkin, "Hastanede gözlemlediğimiz Sinovac aşısından daha yüksek oranda, en az 3-4 kat daha yüksek oranda TURKOVAC aşısı tercih ediliyor. Ama vatandaşlarımızın çok bilgisi olmadığı için genellikle BioNTech aşısı tercih ediliyor, yabancı, Alman aşısı diye. Ama artık 4. ve 5. dozları yapıyoruz. Artık hatırlatma dozlarını yaptığımız için güvenli olan yerli aşımızı da emin bir şekilde yaptırabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

TURKOVAC'da daha önce hiç aşılanma yapılmayan gönüllülerde faz 1 ve faz 2 çalışmaları ile Ankara Şehir Hastanesinin içinde olduğu faz 3 çalışmasının tamamlandığını belirten Ateş, şu andaysa 2 doz BioNTech yapılan ve daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçirmeyen gönüllülerde TURKOVAC hatırlatma doz çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Doç. Dr. Ateş, bu çalışmanın da kısa süre içerisinde sonuçlanacağını ifade etti.

-"Hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasını istiyoruz"

Vatandaşlara hatırlatma dozunu yaptırmalarını öneren Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş ya da geçirmemiş olan şu anda herkesin aşı yaptırdığını biliyoruz. Aşı yaptırmayan çok azınlıkta ya da bu kişiler zaten Kovid-19 enfeksiyonu geçirmişler. Şu anda Türkiye'de ve dünyada vaka sayıları artıştayken bu hastalıktan, bu virüsün hastalık yapıcı etkisinden korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasını istiyoruz. Öncelikle risk grubunda, ileri yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olan ya da eşlik eden ciddi hastalıkları olanların da hiç vakit kaybetmeden aşılarının yapılmasını öneriyoruz. Herkes için eğer son yaptıkları aşı üzerinden minimum 3, 4 ay geçmişse bir hatırlatma dozu yapmalarını öneriyoruz."

TURKOVAC'ın sonuçlarına bakıldığında hiçbir vatandaşta ciddi alerjik reaksiyon gözlemlenmediğini belirten Doç. Dr. Ateş, sözlerini, "Alerjisi olanlarda TURKOVAC yapmak gayet güvenli bir yaklaşım. BioNTech'e karşı daha ciddi alerjik reaksiyonlar gözlemlediğimiz için ciddi alerjisi olan kişilerde daha az alerjik reaksiyon oluşturan inaktif aşıların yapılmasını öneriyoruz. Ben güvenli tarafta kalmaya hep özen gösteriyorum. Ciddi bir risk faktörü yoksa, bu enfeksiyona yakalandığı zaman yoğun bakıma gidiş gibi bir durum gözlemlemiyorsam genellikle hastalarıma inaktif aşı yapmalarını öneriyorum." diye tamamladı.