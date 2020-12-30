Kovid-19 aşısı turizm sektörünü 2021 sezonu için umutlandırdı - Son Dakika

Kovid-19 aşısı turizm sektörünü 2021 sezonu için umutlandırdı

30.12.2020 11:05
Kovid-19 aşısı turizm sektörünü 2021 sezonu için umutlandırdı, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "2019'da 16 milyona yakın misafirimiz gelmişti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "2019'da 16 milyona yakın misafirimiz gelmişti. 2021'de o rakamları rahatlıkla geçebileceğimize inanıyorum. Ama koronavirüsün bitmesi gerekiyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" sayesinde misafirlerine sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan "Turizmin başkenti", dünyanın salgınla mücadele ettiği süreçte yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı.

Dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan ve 2019'da 15 milyon 644 bin 108 turiste ev sahipliği yaparak, tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da, turizmciler 2021'e odaklandı.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri, mavi turları, kum tepeleri, antik kentleriyle öne çıkan kent, yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Vali Yazıcı, AA muhabirine, salgın sürecinde turizm sektör temsilcilerinin örnek bir çalışma sergileyerek, misafirlerini sağlıklı ve güvenli şekilde ülkelerine uğurladığını söyledi.

Salgın sürecinde de Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Yazıcı, yeni sezonda sağlıklı ve güvenli turizm sertifikasına ihtiyaç kalmamasını temenni etti.

Rakip ülkeler otellerini açamazken Antalya'nın 3,5 milyona yakın turist ağırladığını belirten Yazıcı, "2019'da 16 milyona yakın misafirimiz gelmişti. 2021'de o rakamları rahatlıkla geçebileceğimize inanıyorum. Ama koronavirüsün bitmesi gerekiyor. İnşallah şartlar düzelirse, hem sektörden dinlediklerim hem benim ümidim geçen seneden daha yüksek rakamları yakalarız." diye konuştu.

"Erken rezervasyon yaptırın"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da bu yıl turizmde gurbetçilerin ve iç pazarın sektöre önemli katkı sağladığını söyledi.

Bu yılın rakamlarının 2021'de ikiye katlanacağını vurgulayan Kavaloğlu, "Türkiye'de 2021'de 25 milyon turist, 17 milyar dolar gelir bekliyorum. Yeni yıldan umutluyuz, bu yılın rakamlarını ikiye katlayacağız gibi gözüküyor. 2021'de Rusya birinci, Almanya ikinci pazar olacaktır. Aşının pozitif etkisini göreceğiz. Gurbetçilerimize ve iç pazara teşekkür ediyoruz. Lütfen erken rezervasyon yaptırın." şeklinde konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, aşı çalışmalarıyla insanların psikolojik olarak rahatlayacağını ifade etti.

Turizmde yeni yılın daha iyi olacağını belirten Perçin, "Turizm hiçbir zaman görev değildir, seyahattir. İnsanlar kendini iyi hissetmesi, rahatlaması için tatil yapar. İnsanlar salgının stresinden çok etkilendi. Tatili düşünmeyen insanlar bile elindekini tatil için harcayacaktır. Ben 2019'un rakamlarını yaklaşacağımızı umut ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Perçin, Kaş'ın Kalkan bölgesindeki villalarda 7-8 ay boyunca güzel bir turizm sezonu yaşandığını, bir, iki kişi dışında vakaya rastlanmadığını, insanların güven içinde izole tatil yaptığını kaydetti.

"Aşı çalışması pozitif etki yapacak"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ ise 2021 turizminin bu yıldan daha iyi olacağını, aşı çalışmalarının pozitif etki yarattığını aktardı.

Artık virüsün tanımlandığını ve nasıl hareket edilmesi gerektiğinin bilindiğini kaydeden Kızıldağ, "Umulmadık bir durum olmazsa artık hızlı şekilde seyahat, konaklama ve ulaşım sektörünün büyük bir ivme yakalayacağına inanıyorum. Türkiye, sağlıklı turizmle avantaj sağladı. Rakiplerimiz, bizim kadar kaliteli paket sunamadı. 2021'de turizmden çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşısı turizm sektörünü 2021 sezonu için umutlandırdı - Son Dakika


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