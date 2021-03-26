Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar

26.03.2021 11:09

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerden Erzincan'da, salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden sağlık personeli, diğer kurumların da desteğiyle, olumsuz hava koşullarına rağmen köylerde oturan vatandaşların aşısını yapmak...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerden Erzincan'da, salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden sağlık personeli, diğer kurumların da desteğiyle, olumsuz hava koşullarına rağmen köylerde oturan vatandaşların aşısını yapmak için karlı yolları aşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapmak için adreslerine giden doktor, ebe ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal ve yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde de aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Günün ilk ışıkları ile il merkezinden çıkıp aşı yapmak için yola koyulan ekipler, mart ayına rağmen bölgede etkili olan ve çetin kışı aratmayan hava koşulları yüzünden özellikle köylere ulaşmak için karlı dağları aşmak zorunda kalıyor.

Kırsaldaki yaşlılara aşı yapmak için il merkezinden araçlarıyla çıktıktan sonra kardan dolayı köy yollarının kapalı olması sebebiyle ilerleyemeyen sağlık ekipleri, bazen yardım istedikleri İl Özel İdaresi görevlilerinin iş makinesi ile yolları açmasının ardından köylere ulaşıyor.

Zaman zaman araçlarını bırakıp beyaz örtü ile kaplı arazide soğuk havaya rağmen yürümek zorunda kalan görevliler, zorlu yolculuktan sonra geldikleri köylerdeki vatandaşlara aşı yapıyor.

Yaşlılar başta olmak üzere kırsaldaki vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan sağlık görevlileri, temaslıları da tespit edip tedavi sürecini başlatarak vaka sayılarının artmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Aşı yapmak için kentteki diğer kamu kurumlarının da desteğiyle fedakarca mücadele eden sağlık görevlileri, şikayetlerini dinledikleri vatandaşların diğer sağlık sorunlarına da çözüm buluyor.

Devletin kurumları el ele verip aşı bekleyen vatandaşın umudu oluyor

Aşı ekibinde görevli doktor Gülşah Taş, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle aşısını yaptıramayan ve köyde yaşayan yaşlı vatandaşlara aşı yapmak için adeta seferber olduklarını söyledi.

Taş, aşı çalışmalarına kentte devletin tüm kurumlarının destek olduğuna işaret ederek, " Türkiye'de aşı grubunda bulunan arkadaşlarımız gibi biz de bu aşı umudunu köylere taşıyoruz. Sağlık personeli olarak bu işi tek başımıza yapmıyoruz. Valiliğimize bağlı tüm birimler bu konuda bizimle hareket ediyor. Hepsine çok teşekkür ederiz. Aşı en büyük umudumuz ve biz bu umudun ışığını tüm arkadaşlarımızla taşımaya devam edeceğiz." dedi.

"Gittiğimiz her köyde sıcak sofralarla karşılandık"

İnsanların sıcak ilgileriyle karşılaştıklarını aktaran Taş, "Halkımızın ne kadar sıcak olduğunu iliğimize kadar hissettik. Gittiğimiz her köyde kurulmuş sofralarla karşılandık, hiçbir şey olmadıysa bir fincan kahvelerini içtik, bizi küçük sürpriz hediyelerle karşıladılar, dualarını hiç eksik etmediler. Aldığımız dualarla gücümüze güç kattığımıza inanıyorum. Sadece bu duayı alabilmek ve o insanların umudu olabilmek için bile bu yollarda bu işi yapmaya azimle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sağlık görevlisi Adem Yavuz Zengin ise insanlara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık camiası olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimizi Kovid-19 salgınını atlatmak üzerine kurduk. Bu salgından inşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak kurtulacağız. Bütün kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Halkımızdan isteğimiz lütfen kurallara uysunlar. İnşallah bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz."

"Devletimiz bir insan için seferber oldu"

Kar yağışının yolu kapatması nedeniyle kent merkezine aşı olmaya gidemediği için köyüne gelen sağlık görevlilerince Kovid-19 aşısı yapılan 70 yaşındaki Hasan Tunç da "Köyde hayvanlarıma bakmak için tek başına yaşıyorum. Aşı olamadığımı öğrenen yetkililer yolu greyder yardımıyla açarak sağlık görevlilerini köyümüze ulaştırdı. Sağlık ekipleri kar kış demeden bizlere hizmet ediyor. Devletimiz bir insan için seferber oldu. Allah devletimizin noksanlığını vermesin inşallah." diye konuştu.

Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar
Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar
Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar
Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar

Erzincan, Mart, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıp vatandaşın ayağına gidiyorlar - Son Dakika


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