Kovid-19 aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi - Son Dakika

Kovid-19 aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi
13.01.2021 19:31
Kovid-19 aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum.
Kovid-19 aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
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