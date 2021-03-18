Kovid-19 aşısı yaptıranlara "düzenli uyku" önerisi - Son Dakika

Kovid-19 aşısı yaptıranlara "düzenli uyku" önerisi

18.03.2021 11:31
Kovid-19 aşısı yaptıranlara

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara sağlıklı uyku önerisinde bulunarak, "Sağlıklı beslenin, doğal mineral ve vitaminler alın.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara sağlıklı uyku önerisinde bulunarak, "Sağlıklı beslenin, doğal mineral ve vitaminler alın." dedi.

Usta, AA muhabirine, vaka sayılarının, toplumsal bağışıklık oluşana kadar virüsün etkinliğinin devam edeceğini söyledi.

Kurallara uymanın ve aşılama çalışmalarının çok önemli olduğunu aktaran Usta, Kovid-19'un şu an tedavisi olmadığı için tek umudun aşı olduğunu kaydetti.

Usta, mevcut aşıların faydasını artırmak için çalışmalar yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu alanda önemli bir tıp dergisinde yeni bir çalışma yayımlandı. Bu çalışmada aşının etkinliğini artırmak için yapılması gerekenler irdelendi. Grip veya hepatit aşılarında aşıyı yaptırdıktan sonra kişiler o gece ve ilk on gün içinde çok iyi uyurlarsa antikor yanıtlarının çok daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Kovid-19 aşını yaptırdıktan sonra mutlaka düzenli uyuyun çünkü aşı bağışıklık sistemini düzenleyerek, o virüse karşı savaşacaktır. Bu çok önemli bir avantaj, onun için aşısını olan kişiler uykusuna çok dikkat etsin. İkinci bir faktör de 'acaba aşıyı hangi saatlerde yaptırmak daha etkili olabilir' yaklaşımı. Sabah yapılan aşıların daha fazla antikor üretebileceği gösterildi. Sabah bağışıklık sistemimiz daha hazır oluyor."

Herkesin Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğine dikkati çeken Usta "Kovid-19 aşısıyla daha fazla antikor üretmek için aşınızı mümkünse öğleden önce yaptırın, ilk on gün uyku düzeninize dikkat edin, sağlıklı beslenin, doğal mineral ve vitaminler alın." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Coşkun Usta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi - Son Dakika


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