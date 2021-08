Kovid-19 aşısında tek "kırmızı kent" Şanlıurfa'da din adamlarından aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı vurulma oranında, yüzde 53,1 ile Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti Şanlıurfa'da, din adamları aşı olunması yönünde çağrıda bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı en az 1 doz aşı yaptıran 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanma ortalaması yüzde 75,16'ya ulaşırken, Şanlıurfa yüzde 53,1 aşılanma oranıyla yüksek riskli kırmızı kategorideki tek il oldu.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de Şanlıurfa'da yaşayan İslam alimlerinden geldi.

Mevlana Yatılı Kuran Kursu Öğreticisi Bahaddin Parlakçı, Allah'ın her konuyla ilgili emir ve yasak noktasında insanları yönlendirecek tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti.

Allah ne kadar bir hastalık yaratmışsa ona bir deva da üretilmesine vesile olduğunu belirten Parlakçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Malum salgın da bu hastalıklardan bir tanesi. Bu hastalıkla alakalı devletimizin hayata geçirdiği uygulamaları desteklemeliyiz. Örneğin maske, mesafe ve temizlik dediğimiz kurallar. Her Müslüman, bu kurallara uymakla mükelleftir. Aşı, her Müslümanın yapması gereken ve yapmadığında İslami ve insanı anlamda bir vebal teşkil eden tedavi yöntemidir. Bizler müminler olarak hayatımızda yaşadığımız müspet ve menfi her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu inancındayız. Gerekli kuralları yerine getirmekle de mükellefiyiz. Aşımızı oluruz Allah'ın izniyle şifayı Allah'tan bekleriz."

Hz. İbrahim Halilulah Kültür ve Eğitim Vakfı Yatılı Kur'an Kursu öğreticisi Ahmet Demirdöver de gelebilecek bir tehlikeden korunma veya tedbir almanın vacip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir hastalık varsa o hastalıktan korumak için ilaç almak gerekiyorsa ayetlerce bunun vacip olduğu ifade ediliyor. Belli oldu ki bu salgının şu andaki tek çaresi aşı. Zaten bir hastalık varsa ve bu hastalığı yakalanma riski varsa benim önlem almam vacip olur. Şu anda bu hastalığa aşı tek çare olduğuna dair bilgiler ve sabit haberler olduğuna göre bunu uygulamak gerekiyor."

İslam alimi İzzettin Aksan da Kürtçe çağrıda bulunarak aşı olmayanları davet etti.