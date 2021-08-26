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ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek "kırmızı kent" Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek "kırmızı kent" Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı

26.08.2021 10:59

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırma oranında Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti konumunda olan Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge halkını aşı olmaya davet etti.

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırma oranında Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti konumunda olan Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge halkını aşı olmaya davet etti.

Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti Şanlıurfa'da, artan vakalar nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları da bu tablonun değişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Başta üyeleri olmak üzere toplumun her kesimine ulaşma gayreti içerisine giren STK'lar, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde yürütülen aşılama çalışmalarına da görevlendirdikleri araç ve ekipmanlarla destek veriyor.

Şanlıurfa Ticaret Odası (ŞUTSO) Başkanı Halil Peltek, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelenin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, önceki dönemlerde vaka sayısı olarak iyi noktada bulunan Şanlıurfa'nın yeniden istenilen seviyeye gelmesi için herkesin aşı olması gerektiğini aktardı.

Kendisinin 2 doz aşısını olduğunu ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını aktaran Peltek, "Türkiye'de şu anda aşılamada en geri sıradayız. Şanlıurfa tarımda, sanayide Türkiye'nin lokomotifi olacak bir şehrimiz. O yüzden aşıdaki tablomuz bize yakışmıyor. Biz buradan bütün halkımızdan, odamıza kayıtlı 15 bin üyemizden rica ediyoruz, Şanlıurfa'da bu beladan kurtulmak için, Türkiye'ye yayılmaması konusunda tedbirli olup aşı yaptırmamız gerekiyor. Aşımızı yapmazsak hem kendimize, hem çocuklarımıza hem de etrafımıza zarar vereceğiz, mutlaka ama mutlaka aşı yapmalıyız." dedi.

Peltek, aşılamanın arttırılması amacıyla odalarına kayıtlı 15 bin üyeye mesaj yoluyla ulaştıklarını aktararak, aşının önemini anlatan afişler hazırladıklarını, bunu da kentin çeşitli yerlerine asacaklarını sözlerine ekledi.

"Bu bir vebaldir"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise yeni tip koronavirüsün tüm dünyada istenmeyen etkiler yaptığını hatırlatarak, kentin aşılamada geri planda kalmasının üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Aşı yaptırmayanların büyük risk altında olduklarını ve çevrelerini de bu duruma dahil ettiklerini aktaran Kaya, bulaşıcı hastalıklarla tek mücadele yolunun aşılanmak olduğunu vurguladı.

Kaya, huzurlu bir hayat sürülmesinin aşılama oranının artmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz oda olarak bütün üyelerimize mesaj yoluyla da aşılanmanın faydalarını, bir an önce yapılması gerektiğini ilettik. Gezerken de sahada, oda başkanlarına, dernek başkanlarına ve üyeleriyle ilgili çalışmaların tümünün içindeyiz. Valiliğin ve Sağlık Müdürlüğünün büyük çalışmaları var, onlarında araçlarımızla her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu çıkan bazı dedikodulara bakmamak lazım, geçmiş dönemde de çeşitli hastalıklara yakalandık hepsinde aşılanma yapıldı."

Kendisinin de iki doz aşısını yaptırdığını ve bir yan etkiyle karşılaşmadığını aktaran Kaya, "Aşılama olduktan sonra bende bir rahatlama oldu, önceden açıkçası korkuyorduk. Artık rahat rahat işlerimize bakmaya başladık. Bir an önce aşı olmamız lazım, bu bir vebaldir." ifadelerini kullandı.

"Dedikodulara inanmayın"

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de halen kırmızı kategoride yer almaktan üzgün olduklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı olmayan kişilerin kul hakkına da girebileceklerini ifade eden Gerem, "Hem STK'ları hem de Şanlıurfa'daki kardeşlerimize çağrıda bulunuyoruz, bir an önce aşı olsunlar. Bizi de üzen bu kırmızı kategoriden çıkıp daha üst seviyelere çıkmayı temenni ediyorum. Biz kırmızı kategoride kaldığımız zaman risk teşkil ediyor, risk teşkil etmesi de insanların buraya gelmesinin önlemiş oluyor. Ben iki tane aşımı da oldum, aileme de tavsiye ettim. Bugüne kadar hiç bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bazı dedikodular var ama Şanlıurfalı kardeşlerimiz bunlara kesinlikle inanmasınlar, biran önce aşılarını olsunlar." dedi.

Turizmi de etkiliyor

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise şehrin inanç ve kültür turizminde önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, kentin aşılanma oranının düşük olmasının bölgeye gelmek isteyen turistleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Bacasız sanayi olan turizmden Şanlıurfa'nın daha fazla yararlanması için aşılama oranının mutlaka arttırılması gerektiğini vurgulayan Çoban, tüm vatandaşları aşılanmaya çağırdı.

ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek kırmızı kent Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı

Sivil Toplum Kuruluşları, COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısında tek 'kırmızı kent' Şanlıurfa'da STK'lardan duyarlılık çağrısı - Son Dakika


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