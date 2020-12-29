"Kovid-19 aşısının yüz dolgularını etkilemesinin nedeni alerjik bünyeler" - Son Dakika

"Kovid-19 aşısının yüz dolgularını etkilemesinin nedeni alerjik bünyeler"

29.12.2020 14:02

Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı ülkelerden aşının yan etkilerine ilişkin iddialar özellikle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı ülkelerden aşının yan etkilerine ilişkin iddialar özellikle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ABD'nin mRNA aşısının yüz dolgusu olan kadınlarda alerjik reaksiyona neden olduğu iddiası tartışma yaratırken Estetik Cerrahı Op. Dr. Reşit Burak Kayan, "Reaksiyonların sebebi dolgu değil alerjik bünye" açıklamasında bulundu.

2020 yılı boyunca tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Aşı çalışmalarının sonuçlanması ve kimi ülkelerde aşılamanın başlaması, dünyanın eski düzenine dönebileceğine yönelik umutları artırıyor. Türkiye gibi pek çok ülkede gözler aşının ne zaman geleceğine ve hangilerinin güvenli olduğuna çevrilirken, aşılamanın başladığı ülkelerden ise yan etkilere dair pek çok iddia gündeme geldi.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna ismi ile bilinen Kovid-19 mRNA aşılarının, yüzüne daha önce kozmetik amaçlı dolgu yaptıran kadınlarda alerjik reaksiyona neden olduğu iddialarına yönelik Estetik Cerrahı Op. Dr. Reşit Burak Kayan bir açıklama yaptı.

Op. Dr. Kayan, dolgu uygulamasının günümüzde en yaygın estetik yöntemlerinden biri olması nedeniyle kaygıya yol açan bu iddiaya ilişkin açıklama ise aşının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen onay raporunu incelediğini söyledi.

İDDİANIN KAYNAĞI 30 BİN 400 KİŞİDEN 3'ÜNDE GÖRÜLEN ANLIK ŞİŞME REAKSİYONLARI

Raporun detaylarını paylaşan Op. Dr. Kayan, "ABD'deki çalışmalar sonucu etkinliği yüzde 94.5 olarak açıklanan mRNA aşılarının 17 Aralık tarihli raporunda, bu aşı ile ilgili çalışmaya alınan kişi sayısının 30 bin 400 olduğu görülüyor. Bu raporun sonunda aşı sonrası oluşan yan etkiler de bir tablo olarak yer alıyor. Dolguya dair iddiaların kaynağı, çalışmaya alınan 30 bin 400 kişiden sadece 3'ünde görülen dolgu bölgesinde anlık şişme reaksiyonları. Ancak bu alerjik reaksiyonun anti-histaminik alerji ilaçları ile aynı gün içerisinde kaybolduğu da raporda belirtiliyor. Ayrıca üç hastada da bölgesel şişlik dışında, nefes darlığı, baygınlık, ateş gibi hiçbir ek bulguya rastlanmıyor. Bu hastaların medikal geçmişlerine bakıldığında ise iki kişide grip aşısı oldukları sırada, bir kişide de dolgu uygulaması sonrası buna benzer bir ödem görüldüğü kaydediliyor" dedi.

"REAKSİYONLARIN NEDENİ DOLGU DEĞİL ALERJİK BÜNYE"

Kovid aşılarının yan etkilerine dair ciddi bir bilgi kirliliği olduğuna da dikkat çeken Op. Dr. Kayan, "30 bin 400 kişi arasında sadece 3 kişide bu alerjik reaksiyonun görülmesi gayet olası ve doğaldır. Bu bilimsel çalışmanın bize verdiği esas sonuç ise reaksiyonların kozmetik yüz dolgularından değil kişinin alerjik bir bünyeye sahip olmasından kaynaklandığıdır. Bu noktada mRNA aşılarının daha alerjen olduğunu kabul ederek, dolgu uygulamalarından bağımsız olarak genel alerji öyküsü olan tüm bireylerin bu aşıyı yaptırırken tam teşekküllü bir hastanede olmalarını öneririm. Kozmetik dolgusu olan ve daha önce herhangi bir alerjik reaksiyon öyküsü olmayan bireyler ise mRNA aşılarını güvenle ve gönül rahatlığı ile yaptırabilirler. Temennim, kulaktan dolma asılsız haberlere itibar etmeden aşıların yaptırılması ve sosyal mesafesiz, maskesiz kucaklaşabildiğimiz günlerin geri gelmesi" diye konuştu.


Kovid-19 aşısının yüz dolgularını etkilemesinin nedeni alerjik bünyeler

Amerika Birleşik Devletleri, Estetik Cerrahı, Burak Kayan, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kovid-19 aşısının yüz dolgularını etkilemesinin nedeni alerjik bünyeler' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı Türk araştırmacı, keçi sütünden Kovid-19'a karşı ilaç adayı moleküller geliştiriyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı         
13:55
Fenerbahçe, Max Kruse'yle tazminat konusunda anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Max Kruse'yle tazminat konusunda anlaşmaya vardı         
13:22
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü         
13:12
Büyük vicdansızlık! Yeni doğan bebeği sokağa atıp ölüme terk ettiler Büyük vicdansızlık! Yeni doğan bebeği sokağa atıp ölüme terk ettiler         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı         
12:31
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü         
12:02
'Yeşil altın' olarak bilinen avokado yağının litresi 250 TL'den satılıyor 'Yeşil altın' olarak bilinen avokado yağının litresi 250 TL'den satılıyor         
11:35
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Ordu'da 10 milyon euroya kurulan tesis ile 'sahte bal' piyasadan silinecek Ordu'da 10 milyon euroya kurulan tesis ile 'sahte bal' piyasadan silinecek         
08:55
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 14:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kovid-19 aşısının yüz dolgularını etkilemesinin nedeni alerjik bünyeler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei