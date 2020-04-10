Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi - Son Dakika

Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi

10 dakika önce

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Isıgöllü, kovid-19 pandemisi ile ilgili olarak, "Belki de zaman içerisinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi şaşırtıcı olmaz. Pandemi öncesi ve sonrası diye sürekli kıyaslamalar yapılacak.

Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi, System.String[]

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Isıgöllü, kovid-19 pandemisi ile ilgili olarak, "Belki de zaman içerisinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi şaşırtıcı olmaz. Pandemi öncesi ve sonrası diye sürekli kıyaslamalar yapılacak. AVM'ler de artık eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Venezia AVM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, salgının sosyal hayatta yarattığı değişimlerin AVM'leri de etkileyeceğini vurguladı.

Isıgöllü, "Sosyalleşme konusu, sosyal mesafe bilinciyle eskiye göre biraz değişecektir. Pandeminin sonlanmasının ardından, dünya normalleşmeye başlayacak fakat "normal" anlayışının AVM'ler için de bugünkünden farklı olacağı kesin" ifadelerini kullandı.

1 Aralık'ta Çin'de başlayıp hızla dünyaya yayılan virüsün, 11 Mart'tan itibaren ülkemizde de görülmeye başlandığını hatırlatan Isıgöllü, sürecin AVM'ler üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

"Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD)'nin 14 Mart'ta çalışma saatlerinin 12: 00-20: 00 olarak düzenlemesi yönündeki tavsiye kararının ardından hayat, alışveriş merkezleri için hızla değişmeye başladı. 19 Mart'taki ikinci toplantısında ise AYD, 'önce sağlık' diyerek AVM'lerin kapatılması tavsiyesinde bulundu. 20 Mart'a gelindiğinde neredeyse market ve eczaneler dışında açık mağaza kalmamıştı. Tarihte eşi benzeri olmayan düzeyde bir küresel etki yaratan bu pandemi, elbet bir süre sonra azalacak ve bitecek. Ancak dünyadaki birçok alışkanlık değişecek. Belki de zaman içerisinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi şaşırtıcı olmaz. Pandemi öncesi ve sonrası diye sürekli kıyaslamalar yapılacak. AVM'ler de artık eskisi gibi olmayacak."

Açık AVM'ler avantajlı olacak

Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle AVM'lerde bazı düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu aktaran Oğuz Isıgöllü 'yeniliklere' yönelik öngörülerini şöyle sürdürdü:

"Hayat 'normale' dönmeye başladığında AVM yönetimlerine çok iş düşecek. Sosyal mesafelerin titizlikle uygulanması, kalabalığın kontrollü şekilde yönlendirilmesi, temizlik, hijyen ve düzenin sürekli sağlanması gerekecek. İnsanlar bir süre kapalı ortamlara yoğun şekilde girmekten kaçınabilirler. AVM'lerin kapalı devre havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin güvenilirliğini sağlamaları ve bunu hem çalışanlarına, hem de ziyaretçilerine çok iyi anlatmaları gerekecek. Açık AVM'ler çok daha avantajlı durumda olacaklar."

Sinema salonları, etkinlik alanları, restoranlar yeniden düzenlenecek

AVM'lerde eğlence sektöründe de ciddi düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Isıgöllü, "Sinemalarda sosyal mesafe uygulamalarıyla kapasiteler muhtemelen düşecek. Toplu eğlence araçları yerini daha fazla bireysel veya mesafe uygulanabilen ünitelere bırakacak. Çocukların etkinlikleri de yeniden düzenlenecek. Açık havalı eğlence alanlarına rağbet artacak." ifadelerini kullandı.

Yiyecek içecek sektöründe de sosyal mesafe kuralların uygulanmaya devam edeceğini ve oturma kapasitelerinin azalacağını öngören Oğuz Isıgöllü; hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması ve insanlara bu uygulamaların güven verecek şekilde aksettirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

"Sepet ortalaması ciddi şekilde düşecek"

Isıgöllü, "Normalleşmeye geçiş sürecinde, ticari kazançları öncelikle ziyaretçi sayısına ve ziyaretçi başına yapılan alışveriş tutarlarına endeksli olan AVM'ler zorlanmaya başlayacaktır. Özellikle uluslararası dolaşım bir süre daha olmayacağı için, alışveriş sepet ortalamasını ciddi anlamda yükselten yabancı ziyaretçiler de bir süre hayatımızda olmayacak. Yaz ortalarında salgınla ilgili kısıtlamaların gündemden düşmesi en büyük dileğimiz." ifadesini kullandı.

"Alışveriş alışkanlıkları değişti"

Değişen alışveriş alışkanlıklarına da değinen Isıgöllü, şunları aktardı:

"Karantina döneminde ağırlıklı olarak gıda ve temel ihtiyaçlar ön planda olmak üzere alışveriş online platforma doğru hızla kaydı. Zaman zaman online ve offline alışverişin yüzdesel değişimleri tartışılır ve gelecekte bu değişimin online lehine artış göstereceği öngörülürdü. Yaşanan pandemi süreci bunu oldukça hızlandıracağa benziyor. Alışverişin unsurları olan AVM'ler, üreticiler, perakendeciler ve tüketiciler için zor ve değişimin kaçınılmaz olduğu bir dönemin içindeyiz. Sağlık kısmı atlatıldıktan sonra işin sosyal ve ekonomik boyutları gündeme gelecek. Elbette her şeyin başı sağlık. Yaşanan bu sürecin, insanların tüm dünyada günlük yaşantılarında virüslere ve hastalıklara karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmeleri ve bundan sonra oluşabilecek belki de daha büyük tehditler karşısında daha dikkatli davranabilmeleri konusunda bilinçlenmelerini sağladığı kesin."

Çin Halk Cumhuriyeti, 14 Mart, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:38 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif 90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı         
12:05
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı         
11:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın         
11:54
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı         
11:40
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir         
11:31
New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor         
11:28
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı         
11:24
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu 90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu         
11:19
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor         
11:19
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı         
11:16
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi         
11:12
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:08
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor         
10:58
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif         
10:54
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum Dolar yükselişe geçti! İşte son durum         
10:52
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
10:43
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı         
10:30
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız         
10:27
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek         
10:22
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı         
10:14
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu         
10:04
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı         
10:03
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak         
10:02
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor         
09:59
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi 1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi         
09:57
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı         
09:55
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı         
09:45
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 12:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]