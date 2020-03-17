Kovid-19 Avrupa'nın tamamına yayıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kovid-19 Avrupa'nın tamamına yayıldı - Son Dakika

Kovid-19 Avrupa'nın tamamına yayıldı

6 saat önce

Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Kovid-19 Avrupa'nın tamamına yayıldı, System.String[]

Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Enstitüsünün bugün ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs vakalarını tespit ettiği bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi.

Karadağ makamlarının virüsün ülkeye girmemesi için geçen dönemde çok sayıda önem aldığını anımsatan Markovic, bugüne kadar son derece başarılı olduklarını da vurguladı.

Kovid-19'un Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüs Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

Karadağ, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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