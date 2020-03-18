Kovid-19 Çin-Avrupa uçuş trafiğini şubatta yüzde 61 azalttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kovid-19 Çin-Avrupa uçuş trafiğini şubatta yüzde 61 azalttı - Son Dakika Ekonomi

Kovid-19 Çin-Avrupa uçuş trafiğini şubatta yüzde 61 azalttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin-Avrupa uçuş trafiği şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 azaldı.

Kovid-19 Çin-Avrupa uçuş trafiğini şubatta yüzde 61 azalttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin- Avrupa uçuş trafiği şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 azaldı.

AA muhabirinin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) raporundan yaptığı derlemeye göre, Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği bu dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,6 geriledi.

Şubatta Çin ile Avrupa arasındaki karşılıklı uçuşlar yüzde 61 azalırken, günlük bazda 98 adet daha az uçuş gerçekleştirildi. Hong Kong ile yapılan karşılıklı uçuşlarda yüzde 19,9, İran ile karşılıklı uçuşlarda da yüzde 16,4 azalış yaşandı.

Çin ile yapılan uçuşlardan etkilenen ülkeler değerlendirildiğinde, en fazla düşüş yüzde 19 ile Almanya'da görüldü. Bu ülkeyi yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Fransa ve yüzde 11 ile İtalya izledi.

Karşılıklı uçuşların şubatta arttığı ülkeler yüzde 0,6 ile ABD, yüzde 1,5 ile Rusya, yüzde 1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 14 ile Mısır, yüzde 5,6 ile Katar oldu.

İç hat uçuşlarında Ortadoğu ve Çin ön planda

Türkiye'de açısından bakıldığında iç hat uçuşlarının yanı sıra Ortadoğu ve Çin ile yapılan uçuşlardaki azalma dikkati çekti.

En fazla uçuş trafiğine sahip 50 havaalanı arasında İstanbul Havaalanı günlük 540 uçuşla 6'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ise günlük 296 uçuşla 15'inci sırada yer aldı.

En çok uçuş gerçekleştiren 50 hava yolu şirketi içinde Türk Hava Yolları 1193 uçuşla 3'üncü ve Pegasus Havayolları 459 uçuşla 13'üncü oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Avrupa, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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