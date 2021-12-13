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Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor - Son Dakika

Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor

13.12.2021 12:23
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üç doz aşının Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağladığını ve bu konuda endişeye gerek olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üç doz aşının Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağladığını ve bu konuda endişeye gerek olmadığını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enjeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, AA muhabirine Omicron varyantının dünyanın 55 ülkesinde tespit edildiğini belirtti.

Güney Afrika'daki bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda Omicron varyantı tespit edilen hastalarda kas ve eklem ağrısı ile burun tıkanıklığı, akciğer tutulumu, kuru öksürük ve balgam şikayetlerinin nadir görüldüğünü aktaran Şener, tat ve koku kaybının ise hiç görülmediğinin tespit edildiğini ifade etti.

Türkiye'de varyant tespit edilen 6 hastanın genel durumunun iyi olduğunu, ayakta tedavi edildiklerini aktaran Şener, "Omicron varyantı olarak tanımlanan hastalarda ölüm yok. Yoğun bakıma yatış oranlarında bir artış yok. Mekanik ventilasyona bağlanan hasta grubunda bir artış yok. Bu da aslında uzun zamandır tartıştığımız, 'Acaba kendince bir mutasyon ve değişimle meydana çıkan varyantlardan herhangi birinde zayıflama söz konusu olacak mı?' sorusunu gündeme getiriyor." dedi.

Şener, bununla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu belirterek, "Çünkü Avrupa'daki verileri değerlendirmek lazım. Bir taraftan, baktığımızda şu an Omicron varyantı görülmüş ve yoğun bakıma ve hastaneye yatış oranı düşük dediğimiz grup aşılı grup. Laboratuvar çalışmaları da onu gösterdi, halihazırda 3 doz aşı olan grupta, hastalık hafif seyrediyor. Hastalığı atlatmış grupta da hastalık hafif seyrediyor." diye konuştu.

Omicron varyantıyla mücadelede de aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Şener, şöyle devam etti:

"Türkiye'de uygulanan inaktif ve mRNA aşıları etkin bağışıklığı sağlıyor. Omicron varyantında ekstra 3 doz bağışıklığın zaten yeterli koruyuculuk yelpazesine sahip olduğunu çok yakın zamanda araştırmacıların makalelerinde de gördük. Türkiye'de hala Delta ve Delta Plus varyantı baskın. 6 tane çıkan olguda bu virüsün aşılamadan, kaçma potansiyeli olduğunu gündemde tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Matematik hesabı şu, Omicron varyantı girdiği ülkede bir ay içinde hızlı artış meydana geliyor. 3-4 ay içinde ancak yarı yarıya kısmı baskın bir varyant olma potansiyeli var. Elimizdeki aşılar, Delta ve Delta Plus varyantına karşı koruyucu. Elimizdeki aşılar 3 doz olduğumuz zaman Omicron varyantına karşı yeterli bağışıklığı sağlıyor. Ağır hastalık geçirmenizi ve yoğun bakıma yatışınızı yine önlüyor."

Türkiye'de Omicron varyantı görülmesinin paniğe neden olmamasını isteyen Şener, "Şimdilik 2 ilde görülen varyantın ülke genelinde görülmesi için bir zaman dilimi var. Türkiye'de hala aşılamayla bağışıklama yelpazesini genişletme anlamında zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Vatandaşlarımıza çağrı yapmakta fayda var. Hiç aşılanmayan grup, aşısını olsun. Çünkü halihazırda bildiğimiz şey şu, mevcut aşılar, Omicron varyantı ve Delta Plus varyantına karşı ölümü önlüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor - Son Dakika
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