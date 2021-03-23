Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Balıkesir'de ev ziyaretlerinin önlenmesine çalışılıyor - Son Dakika

Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Balıkesir'de ev ziyaretlerinin önlenmesine çalışılıyor

23.03.2021 12:33
Kovid-19'da

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 13-19 Mart verilerine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla 4'üncü il olan Balıkesir'de artışın en önemli nedeni olan kapalı ortamlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretlerinin önlenmesi için çalışılıyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 13-19 Mart verilerine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla 4'üncü il olan Balıkesir'de artışın en önemli nedeni olan kapalı ortamlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretlerinin önlenmesi için çalışılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, 100 bin kişide 288,16 vaka görülen ilde, Bandırma ve Erdek ilçelerinde, yayılımı hızlı olan "İngiltere varyantı" mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyledi.

Bandırma'da bin çalışanı bulunan fabrikaların her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edildiğini aktaran Şıldak, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız Salgın Riski Azaltma Planı doğrultusunda virüsün hangi ortamlarda bulaştığını araştırdık. En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu. Temaslılara çok rahat bulaşıyor, yüzde 50'yi bulan oranlarda temaslılara bulaşabiliyor. Her türlü ziyaretin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz, vatandaşlarımıza şiddetle bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Hafta sonu aldığımız kararla da buna ilişkin bir düzenleme yaptık. İlimiz genelinde apartman, bina ve site yöneticilerine tebligat yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ev ziyareti yapmamalarını hatırlatıyoruz."

Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin Kovid-19'a yakalandığına dikkati çeken Şıldak, başka bir olayda da kız isteme merasiminin kalabalık şekilde yapılmasından dolayı ciddi sayıda vaka belirlendiği bilgisini paylaştı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kumar oynama amaçlı toplanmalara müdahalede bulunduğunu hatırlatan Şıldak, "Önleyici bütün tedbirleri alıyoruz fakat buna rağmen arada bu tür olumsuzluklarla da karşılaştığımız oluyor." dedi.

Vali Şıldak, il genelinde sağlık kuruluşlarının servislerinde ve yoğun bakımlarında yatak sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi.

Salgının en yoğun dönemi olan kasım ayında süreci başarılı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Şıldak, "Şu anki bulunduğumuz durumdan da vatandaşlarımızın sabrıyla, desteğiyle en kısa zamanda kurtulacağımızı düşünüyorum. Tırmanış hala devam ediyor. Son 3 günün son 1 haftaya, son 1 haftanın da ondan öncekine göre artış temayülünün sürdüğünü görüyoruz. Şu anda da ilimizin kuzeyinde, il merkezinde, Susurluk, Bigadiç, Dursunbey ve Ayvalık hattında yoğun bir vaka çıkışıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"Kasım ayının ortalama rakamlarını gördük, o kadar endişe verici durumdayız"

Şıldak, mevcut tedbirlerle hastalığın sayısını alt seviyelere çekilmesi gerektiğini ancak tüm uyarılara rağmen bu durumun gerçekleşmediğini anlattı.

Vaka sayılarını anlık, günlük takip ettiklerini belirten Şıldak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kasım ayının ortalama rakamlarını gördük, o kadar endişe verici durumdayız. Yeni kararlar aldık. Elbette ki bu kararlar da işe yaramazsa yeni ilave tedbirlerin gelmesi, gerek bizlerin gerekse bakanlıklarımız tarafından hayata geçirilmesi gerekebilir. Gidişatın izlediğimiz en baştaki boyutu sağlık sisteminin tıkanmaması, bu konuda bir aksaklık yaşanmamasıdır. Eğer o noktaya doğru ilerleyecek olursak, durduramazsak yeni tedbirlerle karşılaşabiliriz."

İnsanlar Kovid-19 sürecinden sıkıldığını ve sosyal ilişkilere eskisi gibi dönme arzusunda olduklarını dile getiren Şıldak, "Bu durum tedbirlerin uygulanmasında gevşemelere ve rehavete varan davranışlara sebep oluyor. 21 Mart Pazar günü ilimiz genelinde hem yaya hem de araçla trafikte bulunan vatandaşlarımıza yönelik çok sıkı bir şekilde denetimler uyguladık. Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 541 vatandaşımıza idari para cezası uyguladık. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz, ceza almamaları için ama ondan da önemlisi bu seferberlik düzeyindeki mücadeleye destek vermeleri için çağrıda bulunuyorum. Bu durum milli bir mücadeledir, bir doğal afettir. Herkesin kendi tedbirini alıp bize destek olmasını, devletimize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Biraz daha sabır ve duyarlılık bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

Hasan Şıldak, Balıkesir, Kasım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' illerden Balıkesir'de ev ziyaretlerinin önlenmesine çalışılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu         
12:17
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Balıkesir'de ev ziyaretlerinin önlenmesine çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei