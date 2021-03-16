Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Osmaniye'de Vali Yılmaz, ev ve taziye ziyaretlerinin ertelenmesini istedi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, hastalığın yayılmasının engellenmesi için vatandaşlara ev ve taziye ziyaretlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Vali Yılmaz, kentteki bir alışveriş merkezinde yapılan denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Kovid-19'a karşı mücadele ve denetimleri ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.

Yılmaz, denetimler kapsamında Osmaniye'de bulunan en büyük alışveriş merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki Kovid-19 tablosunda Osmaniye olarak durumumuz iyi değil. Halen 'çok yüksek riskli' iller arasındayız. Buna karşı Osmaniyeli hemşehrilerimle buna 'dur' diyelim. Bu bağlamda mücadelemizi çok daha etkin sürdürmemiz gerekiyor. Kurallara çok sıkı uymamız gerekiyor. Virüsün yayılmasında en fazla pay ev ve taziye ziyaretlerinde. Evlerde akşamları toplanmayı, ev ve taziye ziyaretlerini ertelememiz gerekiyor. El birliği içinde mücadeleye katılırsak, bu işe inanırsak, mücadele edersek, kısa sürede çok iyi sonuçlar alacağımıza ve bu işin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Yeter ki tedbirlere, kurallara uyalım. İnşallah Osmaniye'mizi 'çok yüksek riskli' iller tablosundan çıkaralım."