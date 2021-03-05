Kovid-19'da "çok yüksek riskli" kategorisindeki Edirne'de Vali Canalp ziyaretlerin durdurulması çağrısında bulundu - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile kamu kurumlarının etkin mücadelesine katkıda bulunmaları, sosyal izolasyonu sağlamak adına ziyaretleri durdurmaları çağrısı yaptı.

Canalp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin alınan tedbirlerle uzun süre Türkiye'nin en az vaka olan kentleri arasında yer aldığını, şu anda ise sayıların yüksek seyrettiğini söyledi.

Edirne'de varyant virüsle mücadele edildiğini anlatan Canalp, mücadelenin iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Valilik koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kentte çok önemli ve dinamik bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Vali Canalp, bu mücadeleye vatandaşların da katkı vermesini istedi.

Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine işaret eden Canalp, şunları kaydetti:

"Lütfen herkes nisanın sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret edenler hayırlı evlattır. İstirham ediyorum, evlatlar, anne babasını iki ay süreyle ziyaret etmesin, hayırsız evlat olsun, iki ay boyunca kardeşler birbirlerini ziyaret etmesin, komşular hiçbir şekilde ziyarette bulunmasın. Komşumuz bize ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim. Çünkü şu anda günlük takip ettiğimiz filyasyon çalışmalarında vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo maalesef şunu ortaya koyuyor, binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi, bina içi sebeplerden kaynaklardan virüsün yayılma durumu söz konusu."