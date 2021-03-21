Karadeniz'in "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim - Son Dakika

Karadeniz'in "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim

21.03.2021 10:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ile "yüksek risk" kategorisindeki Artvin sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ile "yüksek risk" kategorisindeki Artvin sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla 22 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde başlattıkları kanalizasyon ve su çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ordu

Ordu'da kısıtlama kapsamında kentin ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimleri sessizliğe büründü.

Bazı vatandaşların, evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Kentte kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürerken, Karadeniz Sahil Yolundaki araç trafiğinin düşük seyrettiği görüldü.

Giresun

Giresun'da caddeler ve sokaklar, kısıtlama kapsamında boş kaldı.

"Çok yüksek risk" kategorisindeki iller arasında yer alan Giresun'da, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları görevlilerince denetimlere devam ediliyor.

Rize

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre "çok yüksek risk" kategorisinde yer alan Rize'de, sağanağın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan alanlarda ise hafriyat temizlik işlemleri devam ediyor.

Artvin

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle "yüksek risk" kategorisindeki Artvin'de sakin bir gün yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına soğuk ve yağışlı hava da eklenince vatandaşların zaman geçirdiği Atapark, Çoruhpark gibi sosyal yaşam alanlarıyla İnönü ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri de belirli aralıklarla attıkları devriyelerin yanı sıra 3 farklı noktada oluşturdukları kontrol noktasında trafikteki kişilerin izinlerinin olup olmadığını denetliyor.

Gümüşhane

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Gümüşhane'de de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla şehir merkezinin en yoğun noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı boş kaldı.

Büyük oranda kısıtlamalara uyulduğu gözlemlenen kentte, genelge kapsamında açık olan iş yerleri faaliyetlerini sürdürürken polis ekipleri kısıtlamaya yönelik denetim yapıyor.

Karadeniz'in yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim
Karadeniz'in yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim
Karadeniz'in yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim
Karadeniz'in yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim

Samsun, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim - Son Dakika


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