Kovid-19'da varyantların çoğalma ve bulaşıcılık potansiyeli daha yüksek - Son Dakika

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Aydın, Brezilya P.1, İngiltere B.1.1.7 ve Güney Afrika B.1.351 olarak tabir edilen varyantların, çoğalma ve bulaşıcılık potansiyeli açısından Kovid-19 enfeksiyonundan çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, Aydın, mutasyona uğrayan Kovid-19'un en önemli 3 varyantının İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya virüslerine ilişkin bilgi verdi.

Salgının ve aşılamanın seyrini etkileyen en önemli 3 varyant virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'dan geldiğini aktaran Aydın, mutasyona uğrayan bu virüslerin Kovid-19 enfeksiyonundan yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu kaydetti.

Brezilya varyantının P.1, İngiltere'dekinin B.1.1.7, Güney Afrika varyantının B.1.351 olarak tabir edildiğini ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi:

"Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Bir virüs enfekte ettiği bireylerin hücre içine girdikten sonra çoğalmak, yeni virüsler meydana getirmek için kendi genetik materyalinin kopyalarını yaparak virüslerin yapıtaşlarını üretirler. Bu genetik materyalin kopyalanması sırasında işin doğası gereği bir takım genetik kodlarda değişiklik olur. Bu değişikliklere mutasyon diyoruz. Bu mutasyonlar her zaman virüsün yapısında önemli değişikliklere sebep olmaz. Mutasyonla yapısal özelliğinde değişikliğe uğramış virüslere varyant virüs adı veriliyor."

Kovid-19'dan 2 kat daha bulaşıcı

Aşılanmanın büyük önem taşıdığını belirten Aydın, aşıların etkinliği az olsa da hastalık gelişmesini önlemede ve virüsün bulaşmasını yavaşlatmada hala etkin olduğunu kaydetti.

İngiltere'de tanımlanan Kovid-19 virüsünün varyantı olan B.1.1.7 virüsünün eski halinden yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu aktaran Aydın, "Mevcut aşılar bu varyanta karşı etkilidir. Ancak Brezilya'da tespit edilen P.1 ve Güney Afrika'da saptanan B.1.351 varyantı mevcut aşılardan sonra gelişen koruyucu antikorlardan kaçabilmektedirler. Buna rağmen yine de hastalık gelişmesini önlemede ve virüsün bulaşmasını azaltmada hala etkindirler." bilgilerini verdi.

Hücreleri enfekte etme kabiliyetleri yüksek

Dr. Öğretim Üyesi Selda Aydın, her varyant virüsün endişe verici olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ne zaman ki genetik koddaki bu mutasyonlar genetik zincirin belli bölgesinde yoğunlaşırsa ortaya çıkan varyant virüsün yapısal özellikleri de değişir. Örneğin, daha kolay bulaşabilir, hücreleri daha hızlı enfekte edip çoğalabilirler. Hatta bu değişikler sayesinde aşı ile kazandığımız antikorlardan kaçabilir, daha önce hastalık geçirenler tekrar hasta olabilirler."