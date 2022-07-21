Kovid-19'da yeni salgın dalgasına karşı "hatırlatma dozu" uyarısı - Son Dakika
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Kovid-19'da yeni salgın dalgasına karşı "hatırlatma dozu" uyarısı

21.07.2022 13:21
Kovid-19'da yeni salgın dalgasına karşı "hatırlatma dozu" uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Türkiye'nin Kovid-19'da yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Sonbahara kadar hem diğer bilinen gribal enfeksiyonlar, infiluenzaya hem de Kovid-19'a karşı aşılarda bir eksiklik varsa...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Türkiye'nin Kovid-19'da yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Sonbahara kadar hem diğer bilinen gribal enfeksiyonlar, infiluenzaya hem de Kovid-19'a karşı aşılarda bir eksiklik varsa bunların mutlaka yapılmasında yarar var." uyarısı yaptı.

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Prof. Dr. Gerek, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir döneme girildiği değerlendirmesinde bulundu.

Gerek, "Yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim ama sevindirici olan sayılar bu denli artmasına rağmen hastanelerde, yoğun bakımlarda, yoğun bir yük söz konusu değil." diye konuştu.

Kendisinin KBB uzmanı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gerek, "KBB polikliniklerine özellikle hafif şikayetli çok fazla hasta gelmeye başladı, bunların önemli bir kısmının Kovid-19 olduğunu biliyoruz. Yeni varyantla enfekte olmuş kişiler, daha hafif semptomlarla geçiriyorlar." bilgisini verdi.

"Son dönemde hastalar evinde basit önlemlerle kendilerini iyileştiriyor"

Gerek, bu hastaların önemli bir kısmının da herhangi bir PCR testine maruz kalmadan veya test talep etmeden evinde basit önlemlerle kendilerini iyileştirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ama işin gerçeğine baktığımız zaman PCR testi pozitifliğiyle tespit edilen hasta sayısı son iki hafta içerisinde iki kat, ölümler 3 kat artmış. Burada bayram nedeniyle olan hareketlilik, yurt dışından yoğun gelen hem turist hem kendi vatandaşlarımızın ülkeyi ziyaretleri, ülke içerisindeki yaz dönemindeki hareketliliğin bayram sonrasında da devam ediyor olması sayıların artışında önemli olduğunu düşünüyorum."

"Özelleşmiş tedbirlerin alınması, çok daha önem kazanacak"

Kovid-19 vakalarının yükselmemesi için genel tedbirlerin yerine kişisel önlemlerin alınmasında fayda olduğunu ve bu konuda vatandaşlara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Gerek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, aşırı halsizlik gibi yakınmaları olan kişiler mutlaka maske takarak, bu enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını önlemeli. Belki önceki dönemlerde olduğu gibi toplu tedbirler, toplu kapanmalar, eğitime ara verme ve kapanma söz konusu artık olmayacak ama özelleşmiş tedbirler belki çok daha önem kazanacaktır. Burada vatandaşımıza büyük rol düşüyor."

Artan Kovid-19 vakalarına karşı "hatırlatma dozu"nun önemine değinen Prof. Dr. Gerek, "Özellikle aşıda belli bir sayıya ulaşmamış, 50 yaş üzerindeki, özel veya kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka aşılama faaliyetlerine özen göstermesi, aşılarını yaptırması gerekir. Sonbahara kadar hem diğer bilinen gribal enfeksiyonlar, infiluenzaya hem de Kovid-19'a karşı aşılarda bir eksiklik varsa bunların mutlaka yapılmasında yarar var." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kovid-19'da yeni salgın dalgasına karşı 'hatırlatma dozu' uyarısı - Son Dakika

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