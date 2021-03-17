Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin ve "çok yüksek riskli" Osmaniye'de tedbirler denetlendi - Son Dakika

Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin ve "çok yüksek riskli" Osmaniye'de tedbirler denetlendi

17.03.2021 13:31
Kovid-19'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" illerden Mersin ve "çok yüksek riskli" kentlerden Osmaniye'de salgın tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" illerden Mersin ve "çok yüksek riskli" kentlerden Osmaniye'de salgın tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, vatandaşların alışveriş için tercih ettiği Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerlerinde inceleme yaptı.

Esnafın aldığı önlemleri denetleyen Su, bindiği toplu taşıma araçlarında da vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerinin aralıksız denetlendiğini, ilgili tüm ekiplerin sahada çalıştığını söyledi.

Kentin "yüksek riskli" iller arasında olduğunu anımsatan Su, şöyle konuştu:

"İlimiz malum 'turuncu' renkte. İnşallah kurallara uyduğumuz sürece inanıyorum ki önce sarıya, sonrasında da hedefimiz olan maviye doğru geçeceğiz. Bugün yaklaşık 6 binin üzerinde personelle denetimleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızda bu farkındalığı ve duyarlılığı oluşturmamız gerekiyor. Biz alanda kontrollerimizi yapıyoruz ama vatandaşlarımızın da ev içi ve ev gezmelerini bu süreçte ertelemesini ve daha dikkatli olmalarını özellikle öneriyorum. Bizim ilimiz açısından bulaşların en büyük kaynağı ev içi görüşmeler. Bu demek oluyor ki bulaşmalar ev içi ziyaretlerde, oturmalarda gerçekleşiyor. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuya dikkat etmelerini istiyorum."

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "Ev ziyaretlerini erteleyin" çağrısı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki denetimde, esnaf ve vatandaşı maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyardı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, yoğunluk olan otobüs terminalini kontrol ettiklerini söyledi.

Yılmaz, vatandaşlara tedbirlere uymanın önemini tekrar hatırlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurallara uyma konusunda Osmaniyeli hemşerilerimin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımıza, içinde bulunduğumuz süreçte maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymaları gerektiğini, ayrıca ev ziyaretlerini ertelemelerinin, taziyeyi telefonla yapmalarının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz."

Ali İhsan Su, Osmaniye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'da 'yüksek riskli' Mersin ve 'çok yüksek riskli' Osmaniye'de tedbirler denetlendi - Son Dakika


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