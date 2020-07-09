Kovid-19'dan bunalan Erzurumlu kadınlar badminton oynayarak stres attı - Son Dakika

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde spor yapma imkanı bulamayan kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında kapı kapı dolaşan kadın antrenörler eşliğinde badminton oynatıp stres attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile koordinatör Şaban Polat gözetiminde Palandöken ilçesinde kapı kapı dolaşan kadın antrenörler, Kovid-19 salgını döneminde evlerinden çıkamayan ve spor yapma imkanı bulamayan kadınlara birkaç saatliğine de moral vermeye çalıştı.

Kadın antrenörler Ebru Yurtoğlu Çağlayan, Esra Durak, Demet Karslı, Elif Çelik, Zülal Bayraktaroğulları ve Ayşen Kara bir araya topladıkları kadınlara egzersiz ve ısınma hareketleri yaptırdı. Antrenörler daha sonra mahallelerde fileler kurarak kadınlarla badminton oynadı.

Aralarında kentin yöresel kıyafeti "ehram" giyenlerin de olduğu onlarca kadının ellerine raket alarak ilk kez oynadıkları badminton çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde salgın döneminde evlerinden çıkamayan kadınlara spor yapma imkanı sunulduğunu aktararak, "Kadın antrenörlerimiz eşliğinde ev hanımlarına spor yaptırarak hareket etmelerini sağlıyoruz. Sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.