Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

23.12.2020 09:27
Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

İş yeri kira desteği

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması, başvuru süreci ve yararlanabilecek mesleklerin de kısa sürede Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar, Gazete, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 1 KDV oranıyla satılacak Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı         
08:50
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Kanlı Noel" olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı         
08:34
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı         
08:13
Baskın yiyen gençlerin Baskın yiyen gençlerin "şalterli kaçış" yöntemi polis ekiplerini bile şaşırttı         
08:02
Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı         
07:35
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu         
17:56
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 09:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei