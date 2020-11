Kovid-19'dan kapatılan ünlü bit pazarı 8 ay sonra açıldı - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi bit pazarı Rastro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kapalı olan kapılarını yaklaşık 8 ay sonra tekrar açtı.

Madrid'in kültürel ve turistik sembol mekanlarından olan ve her pazar günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında kurulan Rastro, salgına karşı tedbir amacıyla mart ayından itibaren kapalı tutuluyordu. Madrid Belediyesi, Rastro esnafının haftalardır süren protestoları ve son 1,5 aydır artırılan önlemlerle Kovid-19 vakalarında görülen düşüşün etkisiyle bit pazarının yüzde 50 kapasiteyle açılmasına karar verdi. Normal şartlarda 1000 olan tezgah sayısı 500'e indirilen Rastro'ya İspanyolların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. En fazla 2 bin 700 kişinin girişine izin verilen bit pazarı alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının denetlenmesi için 150 belediye polisi görevlendirildi. Ayrıca havadan drone ile kontroller yapılarak, kurallara uymayanlar sık sık uyarıldı. İspanya'da pandemiyle ilgili vakalarının en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Madrid özerk yönetiminde her 100 bin kişide 450'nin üzerinde olan Kovid-19 vaka sayısı, yaklaşık 1,5 aydır uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 kişiden fazla toplanmama gibi tedbirlerle 285'e kadar indirildi. Avrupa Birliği (AB) her 100 bin kişide 150'yi geçen vaka sayılarının olduğu yerleri "riskli bölgeler" olarak belirliyor. Kovid-19'da halen "riskli bölge" kapsamında olan Madrid'de ekonomik krizin büyümemesi için yerel yönetim kısıtlamalarla da olsa esnafın iş başı yapmasına müsade ediyor.