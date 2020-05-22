Kovid-19'dan kurtulan İzmirli çiftin ilk işi plazma bağışı oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan İzmirli genç çift, evlerinde geçirdikleri 14 günlük karantina süresinin ardından sağlıklarına kavuşunca, yoğun bakımda tedavi gören hastalar için Türk Kızılaya immün plazma bağışında bulundu.

Bornova ilçesinde yaşayan Ercan (31) ve Didem Çınar (28), 4 yıl önce hayatını birleştirdi. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapan Ercan Çınar, bir ay önce halsizlik ve baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Kovid-19 teşhisi konulan Ercan Çınar, evinde karantinaya alındı, tetkiklerde eşi Didem'in de aynı hastalığa yakalandığı belirlendi.

Tedavilerine evde devam edilen çiftin son 2 testi negatif çıktı.

Çınar çifti, birlikte aldıkları karar sonrası hemen Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne başvurarak plazma başvurusu yaptı.

Gerekli sürenin geçmesinin ardından Türk Kızılaya davet edilen çift, immün plazma tedavisi için kan verdi.

"Doktorların mücadelesine şahit oldum"

Ercan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın kendisinde grip semptomlarıyla ortaya çıktığını, testler sonucu Kovid-19 teşhisi konulduğunda şaşırdığını söyledi.

Test yaptırmak için gittiği hastanede doktorların ne şartlar altında çalıştığını gördüğünü kaydeden Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanenin bahçesinde bir çadır vardı. Orada doktorların mücadelesine şahit oldum. Yoğun bakımda tedavi olmak için getirilen hastaları ve yakınlarını gördüm. O manzaradan çok etkilendim. Normalde iğne olmaktan çok korkarım ama iyileşmem durumunda bağışçı olmam gerektiğini anladım. Bir kişiye umut olacağımı bildiğim için o korku hiç aklıma gelmedi."

Eşine de Kovid-19 teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü ifade eden Çınar, zor süreci ise birbirlerine moral vererek atlattıklarını belirtti.

Çınar, şöyle devam etti:

"Karantina dönemini eşimle aynı evde ama farklı odalarda geçirdik. Evlenirken birbirimize iyi günde kötü günde beraber olacağız diye söz vermiştik. Kovid-19 sürecini eşimle beraber yaşadık. Sağlığımıza kavuşmamızın ardından beraber plazma bağışı yapmak için başvurduk. Yoğun bakımda tedavi gören hastalara şifa olacağımız için çok mutluyuz."

- "Moralimizi yüksek tuttuk"

Didem Çınar ise Kovid-19'u televizyonda uzmanlardan dinlediğini, kendileri yaşayınca ne kadar zor bir hastalık olduğunu anladığını söyledi.

Televizyonda immün plazma tedavisi uygulanan bir hastanın sağlığına kavuştuğunu izlediğini anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Karantina dönemini evde geçirdik ama gerçekten zordu. Çünkü eşimle aynı evdeyiz ama farklı odalardayız. Birbirimize seslenerek, konuşarak moralimizi yüksek tuttuk. Son testler negatif çıkınca çok mutlu olduk. Haberde izlediğim immün plazma tedavisi beni çok etkilediği için hemen bağış başvurusunda bulunduk. Bir hayat kurtarmaya vesile olduğumuz için çok sevinçliyiz. Bu hastalık nedeniyle zor bir süreç geçirdik ama inşallah bizim verdiğimiz plazma sayesinde hastalar yoğun bakımlarda sağlığına kavuşacak."

Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da nisandan bu yana kent genelinde Kovid-19 hastalığını geçiren 97 kişiden 194 ünite immün plazma bağışı aldıklarını kaydetti.