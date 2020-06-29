Kovid-19'dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi - Son Dakika

Kovid-19'dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi

Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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