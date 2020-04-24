Kovid-19'dan ölenlerin sayısı Avustralya'da 77, Yeni Zelanda'da 17 oldu - Son Dakika

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 77'ye yükseldi.

Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein, Kovid-19'a yakalanan 79 yaşındaki erkek hastanın, Launceston kentindeki hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Eyalette Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı 9'a çıkarken, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Resmi verilere göre, ülke genelinde yapılan yaklaşık 475 bin test sonucunda virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 672 kişiden 5 bin 95'i iyileşti.

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, ülkenin Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, daha önceden sağlık sorunları bulunan 60 yaşlarındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi.

Ülkede son 24 saatte yapılan testlerde 5 kişinin daha virüse yakalandığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 1456'ya ulaştığı ve 1095 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.