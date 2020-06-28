Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 500 bini geçti - Son Dakika

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 500 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 501 bin 309'a, vaka sayısı 10 milyon 82 bin 618'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 128 bin 152 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 57 bin 103 ile Brezilya, 43 bin 514 ile İngiltere, 34 bin 716 ile İtalya, 29 bin 778 ile Fransa, 28 bin 341 ile İspanya, 26 bin 381 ile Meksika, 16 bin 103 ile Hindistan, 10 bin 364 ile İran, 9 bin 732 ile Belçika, 9 bin 135 ile Peru, 9 bin 26 ile Almanya, 8 bin 969 ile Rusya, 8 bin 516 ile Kanada, 6 bin 105 ile Hollanda, 5 bin 347 ile Şili, 5 bin 280 ile İsveç ve 5 bin 82 ile Türkiye izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Çin (4 bin 634), Ekvador (4 bin 424), Pakistan (4 bin 35), Kolombiya (2 bin 939), Endonezya (2 bin 720), Mısır (2 bin 708), Güney Afrika (2 bin 413), İsviçre (1962), İrlanda (1734), Bangladeş (1695), Irak (1660), Romanya (1589), Portekiz (1561), Suudi Arabistan (1511), Polonya (1435), Filipinler (1236), Arjantin (1207) ve Ukrayna (1110)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 5 milyon 458 bin 523 kişi iyileşti, 4 milyon 122 bin 786 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:13 Kaynak: AA

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