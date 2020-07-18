Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti - Son Dakika

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini aştı.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 600 bin 39'a, vaka sayısı 14 milyon 215 bin 771'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 142 bin 65 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 77 bin 932 ile Brezilya, 45 bin 233 ile İngiltere, 38 bin 310 ile Meksika, 35 bin 28 ile İtalya, 30 bin 152 ile Fransa, 28 bin 420 ile İspanya, 26 bin 295 ile Hindistan, 13 bin 979 ile İran, 12 bin 799 ile Peru, 12 bin 247 ile Rusya, 9 bin 800 ile Belçika, 9 bin 160 ile Almanya, 8 bin 839 ile Kanada, 8 bin 347 ile Şili, 6 bin 288 ile Kolombiya, 6 bin 138 ile Hollanda, 5 bin 619 ile İsveç, 5 bin 522 ile Pakistan, 5 bin 458 ile Türkiye ve 5 bin 250 ile Ekvador izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Güney Afrika (4 bin 804), Çin (4 bin 634), Mısır (4 bin 188), Endonezya (4 bin 16), Irak (3 bin 616), Bangladeş (2 bin 581), Suudi Arabistan (2 bin 407), Arjantin (2 bin 178), Bolivya (2 bin 49), Romanya (2009), İsviçre (1969), İrlanda (1752), Portekiz (1682), Filipinler (1773), Polonya (1618), Ukrayna (1477), Guatemala (1443), Afganistan (1147), Cezayir (1057) ve Panama (1038)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 8 milyon 488 bin 370 kişi iyileşti, 5 milyon 127 bin 362 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti - Son Dakika
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