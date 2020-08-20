Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını...
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 08:29
Kaynak: AA
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