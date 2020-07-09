Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi hayatını kaybetti.

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Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1223 kişi vefat etti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1223 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 67 bin 964'e, vaka sayısı 44 bin 571 artarak 1 milyon 713 bin 160'a yükseldi.?

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 341 bin 365 vaka ve 16 bin 788 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 20 bin 901 olarak kayda geçti.?

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.?

Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 32 bin 796'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 782 artarak 32 bin 796'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 995 artışla 275 bin 3'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 167 bin 795 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 21 bin 129'a çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 487 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 129'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 879 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 767 bin 296'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 476 bin 378 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü - Son Dakika
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